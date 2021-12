- Obserwuję, że w Polsce jest zbyt duże rozprężenie, jeśli chodzi o sprawy pandemiczne. Tym bardziej, że dalej mamy czwartą falę pandemii i to nie małą. 25-30 tys. przypadków dziennie to kolosalna liczba zakażonych - powiedział poseł PiS, były wiceminister zdrowia Bolesław Piecha.

Prowadzący Marcin Fijołek zapytał Bolesława Piechę (PiS) o to, czy kiedykolwiek przydał mu się paszport covidowy, potwierdzający przyjęcie szczepionki przeciw COVID-19

- Wyjeżdżając chociażby służbowo bez tego zaświadczenia covidowego żadne przejście przez bramki na lotnisku nie jest możliwe. Już nie mówiąc o niektórych krajach, które rygorystycznie wymagają formularzy, zaświadczeń z kodem QR, który potwierdza, że jestem zaszczepiony i bezpieczny - powiedział Piecha.

Jak przyznał w Polsce nikt nie prosił go o pokazanie paszportu covidowego. - Boleję nad tym. Obserwuję, że w Polsce jest zbyt duże rozprężenie, jeśli chodzi o sprawy pandemiczne. Tym bardziej, że dalej mamy czwartą falę pandemii i to nie małą. 25-30 tys. przypadków dziennie to kolosalna liczba zakażonych - mówił.

Bolesław Piecha: takie rozwiązanie jest godne polecenia

Poseł odniósł się do projektu ustawy o możliwości kontroli certyfikatów szczepień przez pracodawców, czy organizatorów imprez masowych.

- Trzeba te narzędzia prawne jak najszybciej uchwalić. Mam nadzieje, że przedłożenie poselskie, które było miało miejsce trzy tygodnie temu w Sejmie będzie realizowane. One daje minimalne, ale jednak, podstawy prawne, aby organizator imprezy bądź pracodawca mógł sprawdzać, czy pracownik lub gość jest bezpieczny dla innych osób - podkreślił.

Jak powiedział "projekt tej ustawy krąży po annałach Sejmowych, jednak nie został złożony". - Na Litwie nie można wejść do małego sklepu z pamiątkami, bez pokazania certyfikatu szczepień. Sprawdza je obsługa. Uważam takie rozwiązanie za jak najbardziej godne polecenia - powiedział.

- Sądzę, że rząd skłania się, żeby to poprzeć, niezależnie, czy niewielka część posłów PiS będzie tą ustawę popierać - dodał.

Lewica chce obowiązkowych szczepień

- Wnosimy projekt ustawy, jednoznaczny, taki, który uważamy, że pomoże Polkom i Polakom - zapowiedział Czarzasty. - Osoby dorosłe są zobowiązane do poddania się szczepieniom - podkreślił, przedstawiając założenia projektu, który Lewica w poniedziałek złoży w Sejmie. - Jeżeli będzie ktoś uchylał się od szczepień - uważamy, że powinien podlegać karze grzywny - podkreśla wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica).

Ogłaszając projekt przed Sejmem szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski zarzucił rządowi PiS, że ten nie przygotował się do czwartej fali koronawirusa. Stwierdził także, że minister zdrowia Adam Niedzielski stracił wiarygodność wobec pracowników ochrony zdrowia. Polityk dodał, że szef resortu zdrowia nie znalazł czasu, by spotkać się z parlamentarzystami podczas posiedzenia Sejmu, na którym odbyła się debata na temat COVID-19.

