Rozmowa została przeprowadzona jeszcze przed pojawieniem się wariantu Omikron, który po raz pierwszy zidentyfikowano w RPA, a także przed ogłoszeniem, że rząd Wielkiej Brytanii podpisał umowy na zakup w latach 2022-2023 kolejnych 54 milionów dawek szczepionki firm Pfizer-BioNTech i 60 milionów dawek od firmy Moderna. Jak wyjaśniło w czwartek brytyjskie ministerstwo zdrowia, umowy te zapewnią dostęp do zmodyfikowanych szczepionek, jeśli będą one potrzebne do zwalczania wariantu Omikron i ewentualnych przyszłych wariantów.

Szef Pfizera: Szczepionki pomogły uratować miliony istnień ludzkich

Bourla mówił, że Pfizer już zaktualizował szczepionki w odpowiedzi na wariant Beta, też wykryty po raz pierwszy w RPA, i wariat Delta, zidentyfikowany w Indiach, ale nie były one potrzebne. Firma poinformowała, że pracuje teraz nad zaktualizowaną wersją szczepionki w odpowiedzi na wariant Omikron i może być on gotowy w 100 dni.

Szef Pfizera przekonywał, że szczepionki pomogły uratować miliony istnień ludzkich podczas pandemii, a bez nich "fundamentalna struktura naszego społeczeństwa byłaby zagrożona".

Bourla mówił, że do końca roku jego firma spodziewa się, iż dostarczy trzy miliardy dawek swojej szczepionki, a na przyszły rok zaplanowano cztery miliardy. Przyznał, że był globalny wyścig o szczepionki, ale w 2022 roku kraje będą miały "tyle dawek, ile potrzebują".

Odnosząc się do podnoszonych zarzutów, że Pfizer, BioNTech i Moderna - w odróżnieniu od firmy AstraZeneca sprzedającej szczepionki po kosztach - zarabiają na ich sprzedaży, choć w wielu uboższych krajach poziom zaszczepienia jest niski, Bourla mówił, iż "najważniejsze jest to, że uratowano miliony istnień ludzkich".

Szef Pfizera: Uratowaliśmy globalnej gospodarce biliony dolarów

- Uratowaliśmy globalnej gospodarce biliony dolarów. Jest to silna zachęta do innowacji w przypadku następnej pandemii. Ale ludzie zobaczą, że jeśli przystąpią do starań, aby stworzyć coś, co ratuje życie i oszczędza pieniądze, to jest również nagroda finansowa - powiedział.

Poinformował również, że w ciągu około miesiąca wprowadzona zostanie nowa formuła szczepionki, która umożliwi jej przechowywanie przez trzy miesiące w lodówce, co jego zdaniem zrobi "ogromną różnicę" dla krajów Afryki Subsaharyjskiej. Konieczność trzymania szczepionki Pfizera w temperaturze -70 stopni C powoduje, że jest ona trudna do wdrożenia w krajach o niższym poziomie świadczeń medycznych.

Bourla poparł podawanie szczepionki dzieciom w wieku 5-11 lat, co zostało zatwierdzone już w niektórych krajach, m.in. w USA.

- COVID-19 w szkołach się rozwija. To powoduje znaczące zakłócenia w systemie edukacyjnym i są dzieci, które będą miały poważne objawy. Więc nie mam wątpliwości, że korzyści całkowicie przemawiają za tym, aby to zrobić - powiedział.

