Jeśli chodzi o przypadek z Zurychu, to wiadomo, że osoba ta przyjechała z RPA 23 listopada, dwa dni później zauważyła u siebie objawy, a 26 listopada poddała się testom na obecność koronawirusa. Oficjalne potwierdzenie zakażenia wariantem Omikron uzyskano 2 grudnia.

- Osoba ta przebywa na kwarantannie, podobnie jak jej cztery osoby kontaktowe - wyjaśnia Jerome Weber, rzecznik kantonalnego departamentu zdrowia. Podkreśla, że fakt, że uzyskanie oficjalnego potwierdzenia rezultatu testu zajęło sześć dni, "wynika z braku doświadczenia z nowym wariantem w Zurychu" i konieczności sekwencjonowania.

Zarażony Omikronem był zaszczepiony i nie wyjeżdżał za granicę

W przypadku 19-latka z Bazylei z potwierdzoną infekcją wariantem Omikron na kwarantannę musiało się udać blisko 100 osób, z którymi chłopak miał kontakt w ostatnich dniach – cała klasa, a także szkolny chór i orkiestra. W przypadku tego 19-latka, który nie wyjeżdżał za granicę, nie wiadomo, w jaki sposób się zakaził. Chłopak był podwójnie zaszczepiony, a infekcję, którą odkryto u niego podczas przeprowadzanych w szkole rutynowych testów na COVID-19, przechodzi łagodnie.

Kantony Genewa i Vaud poddały kwarantannie w związku z wystąpieniem wariantu Omikron blisko 2000 osób, w tym 1600 dzieci. W czwartek w International School of Geneva wykryto dwa przypadki wariantu Omikron, w wyniku czego kwarantanną objęto wszystkich uczniów i cały personel kampusu. Obydwa te przypadki miały miejsce w jednej rodzinie, która odbyła podróż do RPA – dodaje "NZZ".

Jak informuje departament zdrowia, obecnie większość infekcji COVID-19 w kraju to wariant Delta. Według federalnego Urzędu Zdrowia Publicznego (BAG) od początku pandemii pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa uzyskało w sumie 1 034 666 osób w Szwajcarii i Liechtensteinie, zaś zmarło 11 189 spośród zakażonych.

W ciągu ostatniej doby zgłoszono 9951 nowych infekcji, w związku z COVID-19 zmarło 29 osób.

Od poniedziałku w Szwajcarii nowe obostrzenia

Od poniedziałku 6 grudnia w Szwajcarii mają obowiązywać zaostrzone środki bezpieczeństwa w związku z przeciwdziałaniem pandemii, m.in. wymóg posiadania certyfikatu szczepień i noszenia maseczki w pomieszczeniach. Zadecydowała o tym Rada Federalna na posiedzeniu w piątek.

Jednocześnie wszystkie instytucje publiczne, a także imprezy zamknięte i plenerowe, otrzymały możliwość ograniczenia dostępu tylko do osób z grupy 2G (zaszczepieni lub ozdrowieńcy), oraz zniesienia w tej grupie wymogu używania maseczek. Władze zaleciły też używanie maseczek w firmach, gdzie pracują co najmniej dwie osoby. Wydano też rekomendację do pracy w systemie home office.

- Ponadto Rada Federalna wezwała kantony do podjęcia jeszcze bardziej zdecydowanych działań – relacjonuje NZZ.

Jak przypomina, od niedzieli niemiecki rząd federalny będzie traktował Szwajcarię jako kraj wysokiego ryzyka. Oznacza to, że osoba spoza grupy 2G, wjeżdżająca do Niemiec, będzie musiała poddać się 10-dniowej kwarantannie, z której będzie mogła być zwolniona po uzyskaniu negatywnego wyniku testu na COVID-19 nie wcześniej, niż pięć dni po wjeździe. Rozporządzenie nie dotyczy pobytów krótszych, niż 24-godzinne.

