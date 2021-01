Szwajcaria: już 28 przypadków zakażenia brytyjską mutacją koronawirusa

W Szwajcarii zarejestrowano już 28 potwierdzonych przypadków zakażenia brytyjską mutacją koronawirusa - poinformowała we wtorek na konferencji prasowej szefowa sekcji kontroli infekcji Federalnego Urzędu Zdrowia (BAG) Virginie Masserey.

Jak zaznaczyła, chodzi tu o osoby, które podróżowały do Wielkiej Brytanii lub o osoby mające z nimi kontakt, ale również o osoby spoza tego kręgu. Wyraziła jednocześnie swe zaniepokojenie możliwością wykrycia licznych nowych przypadków, w razie gdyby mutacje szybko się w Szwajcarii szerzyły. Dlatego wszyscy, którzy powrócili ze Zjednoczonego Królestwa lub byli w kontakcie z potencjalnymi nosicielami, powinni się koniecznie poddać testom.

Większa zaraźliwość zmutowanego wirusa

- Mutanty są wyraźnie bardziej zaraźliwe, nawet jeśli nie powodują zwiększonej zachorowalności. Mogą szybciej zainfekować więcej ludzi - powiedział, występując na tej samej konferencji prasowej naczelny lekarz kantonu Zug Rudolf Hauri.

ZOBACZ: Szwajcaria: nadzór farmaceutyczny zatwierdził pierwszą szczepionkę na Covid-19

Podkreślił, że w Szwajcarii mamy nadal do czynienia ze zbyt wysoką aktywnością wirusową i dlatego ważne jest dokładne śledzenie szerzenia się wirusów zmutowanych, co stanowi duże wyzwanie i wymaga znacznych nakładów.

Obecny rozwój sytuacji pod względem liczby nowych infekcji koronawirusowych Masserey określiła jako stagnację na wysokim poziomie. W swym najnowszym dziennym raporcie BAG podał, że w ciągu doby do wtorku rano w Szwajcarii i Liechtensteinie zarejestrowano 4020 nowe potwierdzone przypadki nosicielstwa koronawirusa, a od początku pandemii było ich już blisko 466 tys. Przez ubiegłą dobę odnotowano zgony 98 zakażonych osób, co zwiększyło do 7369 łączną liczbę zmarłych zainfekowanych pacjentów.

rsr/PAP