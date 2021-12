Ministerstwo zdrowia Arabii Saudyjskiej poinformowało w środę o zidentyfikowaniu pierwszego w kraju przypadku zakażenia wariantem Omikron u obywatela, który powrócił z regionu północnej Afryki - podała saudyjska telewizja Al-Arabijja.

Zakażony obywatel oraz osoby z jego otoczenia zostały już poddane izolacji - poinformowała saudyjska agencja prasowa SPA. "Apelujemy do wszystkich członków naszej społeczności o poddanie się szczepieniu i stosowanie do wprowadzonych w kraju restrykcji" - wezwało w oświadczeniu ministerstwo zdrowia Arabii Saudyjskiej.

Nowe obostrzenia w Arabii Saudyjskiej

Władze kraju, w związku z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa, zawiesiły w niedzielę połączenia lotnicze z Malawi, Zambią, Madagaskarem, Angolą, Seszelami, Mauritiusem i Komorami. Arabia Saudyjska zamknęła również swoje granice dla osób niebędących obywatelami kraju, które w ciągu 14 dni przed przyjazdem przebywały w wyżej wymienionych państwach.

W Arabii Saudyjskiej w pełni zaszczepiono dotąd około 69 proc. populacji - podała agencja Reutera.

Kolejne przypadki w Japonii

Władze Japonii rozszerzyły restrykcje dotyczące przyjazdów do kraju, uniemożliwiając przekroczenie granicy osobom posiadającym status rezydenta, a powracającym z jednego z 10 państw afrykańskich, gdzie wykryto wariant Omikron koronawirusa. W środę media japońskie doniosły o wykryciu w kraju drugiego przypadku Omikronu.

Jak podaje Associated Press, podróżujący przyleciał do Japonii z Peru. Według agencji, japońskie ministerstwo transportu zwróciło się także w środę do zagranicznych linii lotniczych o zaprzestanie nowych rezerwacji na wszystkie loty do Japonii do końca grudnia. To zarządzenie nie odnosi się do lotów do Japonii, które zdążyły już zostać wykupione.

ZOBACZ: Japonia zamyka granice w związku z wariantem Omikron

Zamknięcie granic dla japońskich rezydentów niebędących obywatelami, którzy podróżują z 10 krajów afrykańskich wymienionych na nowej japońskiej liście wejdzie w życie w środę o północy. Wśród tych krajów znajduje się RPA, Eswatini, Namibia, Zambia, Malawi, Mozambik, Lesotho, Angola, Botswana i Zimbabwe.

- Z punktu widzenia prewencji, nie będziemy jedynie zakazywać wjazdu do kraju obcokrajowcom, ale także zawracać obcokrajowców ze statusem rezydenta, chyba że istnieją szczególne okoliczności - przekazał główny sekretarz rządu Japonii Hirokazu Matsuno.

Wielka Brytania: 22 przypadki

W Wielkiej Brytanii wykryto do tej pory 22 przypadki wariantu Omikron koronawirusa - poinformował w środę minister zdrowia Sajid Javid. Ocenił też, że jego wpływ będzie można ocenić w ciągu dwóch tygodni, jeszcze przed przeglądem nowych restrykcji covidowych.

W reakcji na odkrycie wariantu Omikron brytyjski rząd przywrócił w Anglii obowiązek noszenia maseczek w sklepach i w transporcie publicznym, a także przywrócił wymóg wykonywania testów PCR przez wszystkich przyjeżdżających z zagranicy i zaostrzył zasady kwarantanny. Z kolei we wtorek premier Boris Johnson zapowiedział, że do końca stycznia wszyscy dorośli mieszkańcy Anglii będą mieć możliwość zaszczepienia się dawką przypominającą.

Przywrócone restrykcje mają obowiązywać do 24 marca 2022 roku, ale co trzy tygodnie będzie dokonywany ich przegląd. Javid w rozmowie ze Sky News powiedział, że w ciągu dwóch tygodni, a więc przed pierwszym przeglądem, powinno być już wiadomo, czy na ile groźny jest Omikron i być może przegląd zostanie dokonany wcześniej.

Malezja chroni się przed omikronem

Ministerstwo zdrowia Malezji poinformowało o zamknięciu granic kraju dla podróżnych z państw, w których zidentyfikowano przypadki zakażeń wariantem Omikron oraz tych, które określono miejscami wysokiego ryzyka epidemicznego - podała w środę agencja Reutera.

- To jedynie środki tymczasowe, które zostaną zniesione, kiedy o wariancie Omikron dowiemy się więcej i uznamy, że nie jest groźniejszy od wariantów poprzednich - powiedział malezyjski minister zdrowia Khairy Jamaluddin.

ZOBACZ: Cztery zakażenia Omikronem w Hiszpanii. Władze nie wykluczają izolacji społecznej

Rząd Malezji podjął również decyzje o odłożeniu programu mającego ułatwić przemieszczanie się osób w pełni zaszczepionych. Zdecydowano również wprowadzić obowiązek kwarantanny dla obywateli Malezji oraz osób posiadających status rezydenta powracających z krajów, w których wykryto Omikron. Obowiązek ten dotyczyć będzie zarówno osób zaszczepionych, jak i tych, którzy nie poddali się szczepieniu.

Około 80 proc. Malezyjczyków zostało dotąd w pełni zaszczepionych przeciw Covid-19.

Omikron a ceny ropy

Ropa na giełdach paliw drożeje o ponad 3 proc. po spekulacjach, że ostatnie spadki cen były przesadzone. Spotkanie krajów sojuszu OPEC+ będzie okazją do podjęcia decyzji o polityce produkcyjnej grupy na styczeń. Na rynkach ocenia się, że kartel i inni dostawcy ropy mogą wstrzymać się z podwyżką produkcji - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na styczeń kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 68,21 USD, wyżej o 3,07 proc., po spadku na zakończenie poprzedniej sesji o ponad 5 proc.

ZOBACZ: Niemcy. Ceny paliwa osiągnęły rekord, wyjazdy po tańsze paliwo do Czech

Brent na ICE w Londynie w dostawach na styczeń jest wyceniana po 71,50 USD za baryłkę, niżej o 3,28 proc., po zniżce we wtorek o 5,5 proc.

OPEC+ oceni wpływ nowego wariantu

Ropa była wyprzedawana w trakcie poprzednich sesji z powodu eskalacji obaw o wpływ odkrytego nowego szczepu koronawirusa Omikron na globalne zapotrzebowanie na energię. Inwestorów niepokoi też już od dłuższego czasu perspektywa szybszego ograniczania przez Fed bodźców wspierających amerykańską gospodarkę.

Nagłe pojawienie się Omikronu wstrząsnęło globalnymi rynkami akcji i surowców, ponieważ nowy wariant koronawirusa może nie reagować na stosowane obecnie szczepionki przeciwwirusowe.

ZOBACZ: Inflacja w Polsce. Rząd przyjął projekt: zwolnienie z akcyzy, obniżki VAT, dodatek osłonowy

Potencjalny wpływ nowego szczepu koronawirusa na rynki paliw ocenią kraje sojuszu OPEC+, które w czwartek będą decydować, czy zwiększą dostawy ropy w styczniu 2022 roku o 400 tys. baryłek dziennie.

Analitycy RBC Capital Markets wskazują na rosnące szanse, że OPEC+ powstrzyma się z podwyżką dostaw ropy z tej grupy państw. "Pojawienie się wariantu Omikron i wynikająca z tego faktu wyprzedaż na rynkach paliw zwiększyły szanse na to, że kraje OPEC+ zdecydują o wstrzymaniu planowanego wzrostu produkcji o 400 tys. b/d" - piszą w nocie dla klientów eksperci RBC.

Prognozy OPEC sugerują, że zapasy ropy na świecie mogą wzrosnąć po skoordynowanym uwolnieniu ropy ze strategicznych rezerw (SPR) USA i innych krajów - konsumentów tego surowca.

ZOBACZ: Portugalia. Rząd zwróci obywatelom 10 eurocentów za każdy litr paliwa

OPEC+ może też utrzymać swój kurs podwyżki dostaw surowca w styczniu, aby powstrzymać USA przed kolejnym sięgnięciem po zapasy ropy ze strategicznych rezerw, zwłaszcza że amerykańska administracja prezydenta Joe Bidena jest gotowa uwolnić więcej ropy z SPR, aby utrzymać ceny ropy na niskim poziomie.

- Spodziewam się, że OPEC+ będzie energicznie bronić równowagi podaży ropy na rynkach, nad którą ciężko pracował od zeszłego roku - mówi Vandana Hari, współzałożycielka firmy konsultingowej Vanda Insights.

Analitycy Goldman Sachs, odnosząc się do ostatnich spadków cen ropy na globalnych rynkach, wskazują, że chociaż zniżki notowań surowca są zrozumiałe w kontekście niskiej płynności pod koniec roku i spadku apetytu na ryzyko, to zniżki cen ropy w ostatnich dniach były "nadmierne".

WIDEO - Przemówienie Putina w Jerozolimie o Polakach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/bas/PAP