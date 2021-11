Premier zapowiedział rozwiązania w trzech obszarach. - Obniżamy ceny paliw. Od 20 grudnia na 5 miesięcy obniżamy akcyzę do minimalnego poziomu dozwolonego w UE, ponadto od 1 stycznia paliwa zostaną zwolnione od podatku od sprzedaży detalicznej i zwolnimy także z opłaty emisyjnej. Mam nadzieję, że te rozwiązania obniżą o około 20 do 28-30 groszy cenę paliwa - zapowiedział Mateusz Morawiecki.

#TarczaAntyinflacyjna to łącznie do 10 mld zł oszczędności❗️ pic.twitter.com/0Nl7h8GxWh — Kancelaria Premiera (@PremierRP) November 25, 2021

- Po drugie od stycznia na trzy najtrudniejsze zimowe miesiące wprowadzamy obniżkę podatku VAT na gaz ziemny z poziomu 23 proc. do poziomu 8 procent. To ukłon do wszystkich, którzy potrzebują wsparcia ze strony państwa - powiedział premier.

Dodał, że "znosimy całkowicie akcyzę na energię elektryczną". Przekonywał, że wszystkie działania, które będą kosztami poniesionymi przez budżet państwa spowodują, że w kieszeni obywateli ma pozostać więcej pieniędzy. - Łącznie wszystkie nasze działania to pakiet około 10 mld zł - zaznaczył.

Obniżka VAT-u na energię elektryczną

- Kolejny obszar to od stycznia na 3 miesiące obniżymy stawkę VAT na energię elektryczną w kontekście powstrzymania spekulacji cen na rynku zielonych certyfikatów. - Będziemy wnioskowali o zmianę mechanizmu handlu certyfikatami zielonymi - powiedział Mateusz Morawiecki.

0 zł akcyzy na energię elektryczną ⤵️#TarczaAntyinflacyjna pic.twitter.com/7C4Xzib6rh — Kancelaria Premiera (@PremierRP) November 25, 2021

Premier przekazał także, iż będzie postulował aby zmienić zasady handlu uprawnieniami do emisji CO2.

- Będę zgłaszał postulat na najbliższej Radzie Europejskiej Po piąte ten kluczowy obszar to skierowanie bezpośredniego wsparcia do rodzin poprzez dodatek osłonowy. Rządowy dodatek wyrównawczy który zrekompensuje ceny żywności, które poszły do góry. Komisje Europejska nie zgodziła się na obniżkę VAT do 0 na art żywnościowe.

Jak tłumaczył szef rządu "inflacja jest konsekwencją pandemii". - Mieliśmy dylemat albo doprowadzić do ponad 2 milionowego bezrobocia, albo chronić miejsca pracy. Wybraliśmy to drugie, a to ma odzwierciedlenie w inflacji - powiedział Mateusz Morawiecki.

Jak dodał premier: "na inflację wpływ mają też czynniki, na które nie mamy wpływu. Wzrost cen energii to działania manipulacji Gazpromu. Skokowy wzrost cen energii wpływa na ceny nawozów, a te na cenę żywności".

Oszczędności w administracji

- Nie chcemy oszczędzać kosztem obywateli; pokazujemy sprawcze państwo, państwo w działaniu. Dlatego przez okres trwania tej podwyższonej inflacji robimy jeszcze jedno działanie ważne dla postrzegania Polski przez rynki finansowe – doprowadzimy do zaoszczędzenia środków przez administrację publiczną – powiedział premier Mateusz Morawiecki w czwartek.

Z zapowiedzi premiera wynika, że w 2022 r. ograniczone zostanie tworzenie nowych, dotąd nieplanowanych etatów czy urzędów. Jeśli pojawi się konieczność wzmocnienia kadrowego, to będzie się odbywać ono na zasadzie etat za etat. Rząd zamierza także doprowadzić do przeglądu wszystkich wydatków publicznych pod kątem ich efektywności. Poza tym premier zapowiedział również ograniczenie finansowania programów w ramach już istniejących funduszy celowe.

Te działania mają dać – jak wynikało z informacji przedstawionej podczas konferencji prasowej – oszczędności rzędu 3-5 mld zł.

- Chcę powiedzieć, że będziemy reagować elastycznie. Niektóre działania są obliczone na trzy miesiące, inne na pięć miesięcy. Mają one pomóc przez te najtrudniejsze miesiące zimowe, gdy spodziewamy się podwyższonej inflacji – stwierdził premier.

Morawiecki zapowiedział, że będzie występował na forum UE o dodatkowe instrumenty, które będą mogły zamortyzować wzrost cen.

- Będziemy blokować te działania, które mogą doprowadzić do dalszej zwyżki energii elektrycznej – dodał premier.

Koszty dla budżetu

Łącznie wszystkie nasze działania antyinflacyjne to koszt ok. 10 mld zł - poinformował w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział, że od stycznia 2022 roku na trzy miesiące obniżona zostanie stawka VAT na energię elektryczną.

- Te wszystkie działania, które będą kosztami poniesionymi przez budżet państwa powodują, że w kieszeniach obywateli zostanie więcej środków. Łącznie wszystkie nasze działania to pakiet dziś ok. 10 mld zł - powiedział szef rządu podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Dodatek osłonowy dla gospodarstw domowych

Jak mówił podczas konferencji szef rządu, dodatek osłonowy, kompensacyjny, będzie wprowadzony celem bezpośredniego wsparcia rodzin.

- To jest taki rządowy dodatek wyrównawczy - wskazał premier. Dodał, że ma to związek m.in. ze wzrostem cen żywności.

Jak przekazał, rząd zastanawiał się nad obniżką VAT do zera na artykuły żywnościowe.

- KE ma inne zasady. Nie zgadza się na tego typu działania. Gdyby była zgoda po stronie KE, jest nasze zobowiązanie, zaproszenie na całe I półrocze przyszłego roku zerowej stawki VAT na artykuły żywnościowe. Ale takiej zgody póki co nie ma - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Wyjaśnił, że w związku z tym zostanie wprowadzony "możliwy do zastosowania mechanizm o charakterze dodatku osłonowego, kompensacyjnego, który uwzględnia jak gdyby tę obniżkę podatku VAT, gdyby ona była do zera na artykuły żywnościowe".

- Wprowadzamy go poprzez dopłaty dla osób według kryteriów dochodowych, które są ściśle określone - wskazał premier.

Wyjaśnił, że ten specjalny dodatek "będzie o wartości od 400 do nawet ponad 1000 zł w zależności od gospodarstwa domowego" - inny dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, a inny dla pięcio - czy sześcioosobowego.

Dodatek ma być wypłacany w dwóch ratach w 2022 r.

Jak powiedział Morawiecki, z tego dodatku skorzysta ponad 5 mln gospodarstw domowych.

- Znaczna część gospodarstw domowych będzie mogła przynajmniej częściowo zamortyzować koszty inflacji, którą zaimportowaliśmy niestety z jednej strony przez wysokie ceny gazu z Rosji, z drugiej strony przez wysokie ceny energii i politykę klimatyczną UE - stwierdził.

WIDEO - - Wyrok jest w stu procentach korzystny dla polskich frankowiczów - radca prawny Kacper Sampławski Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wys/polsatnews.pl