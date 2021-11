Policja odpowiada na słowa Biedronia w Polsat News. "To kolejny fake news"

Robert Biedroń poinformował w Polsat News, że polskie służby i policja szkoliły w Polsce służby specjalne reżimu Łukaszenki. Na wypowiedź polityka zareagowała polska policja, która przekazała, że ujawnione przez niego rewelacje "to kolejny fake news".

Robert Biedroń był w czwartek gościem programu "Gość Wydarzeń" w Polsat News. Polityka pytano między innymi o kryzys na polsko-białoruskiej granicy.

W pewnym momencie stwierdził, że "polskie służby szkoliły OMON-owców" (jednostka sił specjalnych - red.).

"Łukaszenkę bolą sankcje i izolacja"

- Nie ukrywajmy, są kraje, które prowadzą interesy z reżimem Łukaszenki. Do niedawna polska policja, polskie służby szkoliły OMON-owców, służby specjalne reżimu Łukaszenki w polskich ośrodkach - powiedział europoseł.

Dopytywany, kiedy się to działo, odpowiedział, że "jeszcze kilka miesięcy temu".

- Trzeba uderzyć Łukaszenkę tam, gdzie go najbardziej boli. Bolą go sankcję, boli go izolacja na arenie międzynarodowej - dodał Biedroń.

WIDEO: Robert Biedroń w programie "Gość Wydarzeń"

" Nie było takich sytuacji"

Do słów polityka odniosła się w piątek polska policja.

"To kolejny fake news ze strony znanego polityka wprowadzający w błąd opinię publiczną i szkalujący polskie służby. Nie było takich sytuacji" - czytamy na oficjalnym profilu policji na Twitterze.

"Prosimy Roberta Biedronia o odpowiedzialność w swoich wypowiedziach" - dodano.

dk/Polsatnews.pl