Marcin Fijołek zapytał szefa PSL czy jest szansa, że po spotkaniu dojdzie do porozumienia ws. walki z pandemią

- Gdzie był rząd przez ostatnie kilkanaście miesięcy i czy szukał takiego porozumienia. Minister Zdrowia nie nie wykonał ani jednego telefonu, ani jednego zaproszenia do wspólnych rozmów. Moim zdaniem rząd abdykował z zarządzania ochroną zdrowia. Minister nie przedstawia żadnych ustaw. Do czego my mamy się odnosić? Do ustawy dwóch posłów, która nie jest złożona? Z której założeń nic ciekawego nie wynika. To pokazuje w jak trudnej sytuacji jest rząd, który utracił większość. Nie maja większości dla projektów zdrowotnych - powiedział szef Ludowców.

Kosiniak-Kamysz zapytał dlaczego marszałek Sejmu nie zwołała spotkania np. w sprawie sytuacji na granicy czy Nowego Ładu. - To jest zastanawiające, czemu tylko w tym wypadku pani marszałek zdobywa się na porozumienie ponad podziałami. Powód jest prosty politycznie. PiS nie ma większości w tej sprawie, nie przegłosuje ustawy - dodał.

Jak przyznał "PSL pójdzie na spotkanie ze swoimi pomysłami". Oprócz Kosiniaka-Kamysza w rozmowach weźmie udział Jacek Protasiewicz.

Szef PSL podkreślił, że na spotkaniu trzeba poruszyć kilka obszarów, w tym "dostępność do opieki zdrowotnej dla osób niezaszczepionych". - To ciche ofiary covidu. Nie umierają na covid tylko przez covid, bo nie dostały się do lekarza, rak nie został wykryty, operacja nie została przeprowadzona - mówił.

Propozycją Ludowców jest uruchomienie 400 szpitali prywatnych. - Nie wpuszczamy tam covidu i finansujemy tam procedury niecovidowe z budżetu NFZ - przyznał.

PSL zamierza zwrócić uwagę na fakt, że personel niemedyczny szpitali np. salowe nie otrzymują dodatku covidowego, a mają kontakt z pacjentami. - Powinny natychmiast otrzymać dodatki covidowe, na równych prawach - podkreślił. Ponadto Kosiniak-Kamysz przyznał, że powinny zostać wprowadzone "zachęty do szczepień" w postaci np. ulgi w podatku. - Grecja to zrobiła, zrobiły to Stany Zjednoczone - powiedział.

Spotkanie z marszałek Sejmu

- Mamy społeczeństwo podzielone na tych, którzy uważają, że potrzebne są restrykcje i na tych, którzy uważają, że nie powinno się tego robić. Potrzeba głosu rozsądku, żeby spróbować znaleźć dobre rozwiązanie, bo wody z ogniem się nie pogodzi, a tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją - powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek w programie "Gość Wydarzeń".





Witek zapytana czy na spotkanie przedstawicieli klubów i kół ws. weryfikacji szczepień pracowników będą wpuszczone kamery odpowiedziała, że "nie chcę z tego robić show, traktuję to bardzo poważnie".

