W środę, 17 listopada podczas konferencji prasowej w Sejmie posłowie PiS Paweł Rychlik i Czesław Hoc przekazali szczegóły poselskiego projektu ustawy, która umożliwiłaby pracodawcom sprawdzenie, czy zatrudnieni przez nich pracownicy są zaszczepieni.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zapytana we wtorek, czy posłowie złożyli taki projekt odpowiedziała, że projekt nie dotarł do laski marszałkowskiej. - Słyszałam tę konferencję prasową i wiem, że projekt został zapowiedziany - mówiła.

Na środę zaprosiła szefów klubów i kół parlamentarnych na rozmowę ws. wyjścia ponad podziałami z projektem dot. weryfikacji szczepień pracowników.

Stanowisko szefów parlamentów ws. sytuacji na granicy

Przewodniczący parlamentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii przyjęli wspólne stanowisko ws. sytuacji na granicach, aby wzmocnić działania swoich rządów - powiedziała we wtorek marszałek Sejmu Elżbieta Witek





Sygnatariusze oceniają, że "agresywne działania bezprawnego reżimu Aleksandra Łukaszenki osiągnęły bezprecedensowy poziom". "Prowokują one kryzys na zewnętrznych granicach UE, zagrażają bezpieczeństwu całego regionu i z premedytacją narażają życie bezbronnych ludzi. Stanowi to naruszenie prawa międzynarodowego i zobowiązań politycznych oraz lekceważenie podstawowych praw człowieka" - ocenili marszałkowie parlamentów Polski, Estonii, Litwy i Łotwy.

"Stanowczo potępiamy ciągłą, sponsorowaną przez reżim białoruski instrumentalizację nielegalnej migracji, sztucznie wykreowaną jako część operacji hybrydowych skierowanych przeciwko Polsce, Litwie i Łotwie, a tym samym całej Unii Europejskiej w celach politycznych" - napisali.

Marszałkowie parlamentów Polski, Estonii, Litwy i Łotwy zaapelowali do wspólnoty międzynarodowej, w szczególności do państw pochodzenia i tranzytu migrantów, o stanowcze sprzeciwienie się tym działaniom, podjęcie niezbędnych kroków w celu powstrzymania władz na Białorusi od zmuszania migrantów do nielegalnego przekraczania granicy UE oraz pociągnięcie reżimu na Białorusi do odpowiedzialności za te naruszenia.

"Potępiamy działania bezprawnego reżimu Łukaszenki skutkujące uniemożliwieniem dostarczania pomocy humanitarnej oferowanej przez państwa sąsiadujące na rzecz migrantów zgromadzonych i przetrzymywanych przez reżim Aleksandra Łukaszenki na terenach przygranicznych" - podkreślili.

