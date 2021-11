Na środowym spotkaniu ws. walki z pandemią organizowanym przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek, klub PiS reprezentować będą były marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz wicemarszałek Senatu Marek Pęk - poinformowała we wtorek rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

"Na środowym spotkaniu ws. walki z pandemią organizowanym przez panią marszałek Elżbietę Witek, klub PiS reprezentować będą marszałek Marek Kuchciński oraz marszałek Marek Pęk" - napisała na Twitterze Czerwińska.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zaprosiła szefów klubów i kół parlamentarnych na zaplanowaną na środę rozmowę w sprawie wyjścia ponad podziałami z projektem ustawy dotyczącym możliwości weryfikacji szczepień pracowników. Jak mówiła, jeżeli na środowym spotkaniu kluby i koła parlamentarne wyrażą zgodę i wolę współpracy, powinien powstać międzyklubowy zespół, który wypracuje założenia ustawy.

Posłowie PiS Czesław Hoc i Paweł Rychlik poinformowali w ubiegłą środę, że do Sejmu trafi poselski projekt ustawy pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. Zgodnie z projektowanymi przepisami, jeśli pracownik nie będzie zaszczepiony, to przedsiębiorca będzie mógł zreorganizować pracę, np. przenieść takiego pracownika do działu, gdzie nie będzie miał styczności z klientami.

Są zbierane podpisy pod poselskim projektem

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w poniedziałek, że z tego, co wie, są zebrane podpisy pod poselskim projektem ws. weryfikacji szczepień pracowników i powinien on być procedowany w Sejmie na początku grudnia.

Początkowo projekt zakładający umożliwienie pracodawcy weryfikacji, czy pracownik jest zaszczepiony, był projektowany jako rządowy. Minister zdrowia Adam Niedzielski na początku listopada mówił, że projekt ten ma zostać skierowany pod obrady rządu i trafić prawdopodobnie na posiedzenie Sejmu.

Liderzy ugrupowań opozycyjnych zapowiedzieli już obecność na spotkaniu organizowanym przez marszałek Witek, podkreślali jednak, że to po stronie rządu, który dysponuje w Sejmie większością, leży przedstawienie proponowanych rozwiązań do dyskusji.

