Tematem dzisiejszej rozmowy w "Graffiti była sytuacja na granicy polsko-białoruskiej oraz głosowanie Sejmu nad projektem nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej.

Posłanka Nowej Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powiedziała, że "nie będzie zgody na niekonstytucyjne wprowadzenie protezy stanu wyjątkowego bez wprowadzania stanu wyjątkowego". Jej zdaniem ustawa proponowana przez obóz rządzący jest niekonstytucyjny i nadaje zbyt duże uprawnienia ministrowi spraw wewnętrznych.

Posłanka Lewicy nie zgodziła się ze słowami ministra Wąsika, że nowa ustawa ma pomóc polskim funkcjonariuszom na granicy.

- To, co pomogłoby polskim żołnierzom i funkcjonariuszom Straży Granicznej to niezmuszanie ich do wykonywania nielegalnych, niehumanitarnych rozkazów - powiedziała Dziemianowicz-Bąk.

- Polskim, żołnierzom brakuje jedzenia, opieki psychologicznej, którzy musza wykonywać często niehumanitarne rozkazy jak wypychanie za granicę osoby próbujące przedostać się do Polski. Polski mundur zasługuje na szacunek i właśnie dlatego trzeba go bronić przed nieludzkimi rozkazami, jakie otrzymują ci ludzie od władzy - podkreśla posłanka.

"Granica nie jest bezpieczna"

- Granica Polski i UE powinna być szczelna i bezpieczna. Nie jest dzisiaj ani szczelna, ani bezpieczna - mówi Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jak dodała posłanka "wiemy o tym gdyż wielu uchodźców pojawia się w Niemczech gdzie 1/4 z nich uzyskuje azyl".

- Te osoby musiały przedostać się przez nasza granicę - podkreśla posłanka.

Dziemianowicz-Bąk podkreśla, że kolejne osoby umierają na polskiej granicy a związku z warunkami pogodowymi będzie coraz gorzej.

- Rząd mówił, żeby uchodźcy przeszli do legalnych przejść granicznych, gdzie będą mogły być wprowadzone procedury azylowe - no to przeszli, a rząd polski zamknął to przejście - powiedziała Dziemianowicz-Bąk Jak dodaje posłanka "zdajemy sobie sprawę, ze oni (migranci - red.) zostali tam przepchnięci przez reżim Łukaszenki, co do tego nie ma wątpliwości, dlatego należy umiędzynarodowić sprawę kryzysu na granicy polsko-białoruskiej".

