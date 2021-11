Projekt nowelizacji, który wpłynął w poniedziałek do Sejmu, ma zapewnić skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną w celu ochrony granicy w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego. Jak wskazano w jego uzasadnieniu, konieczność projektowanych zmian wiąże się bezpośrednio z utrzymującym się kryzysem na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej.

KO: tej ustawy nie da się naprawić

We wtorek po południu projektem zajmuje się sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych. W imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu złożył wiceprzewodniczący komisji, poseł KO Tomasz Szymański.

Jak podkreślał, projektu nie da się naprawić, ponieważ jest niekonstytucyjny. Jego zdaniem stanowi on próbę przyjęcia "protezy prawnej do aktualnie funkcjonującego porządku prawnego". Jak mówił, chodzi o usankcjonowanie rozporządzeniem "możliwości ograniczania konstytucyjnie zagwarantowanych swobód obywatelskich".

Poseł powołał się w tym zakresie na opinię prawną, w której jednoznacznie stwierdzono, że wolność poruszania się oraz pobytu na terytorium Polski może być ograniczona w drodze ustawy "jedynie w przypadku stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego bądź stanu wojennego".

- Jesteśmy świadkami szokujących obrazków na granicy, ale musimy funkcjonować tak, żeby nikt nas potem nie rozliczał, że działaliśmy poza prawem - podkreślił Szymański.

Wąsik: są siły, które mogły to uzasadnienie podyktować

- Ze zdziwieniem przyjąłem wniosek, który złożył poseł Szymański, jeszcze dziwniejsze było uzasadnienie. Myślę, że są za naszą wschodnią granicą siły, który mogły panu to uzasadnienie podyktować - skomentował wniosek wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

Jak podkreślał, polska konstytucja mówi o tym, że wolności poruszania się oraz pobytu na terytorium RP mogą podlegać ograniczeniu określonym w ustawie. - I właśnie taką ustawę z określonymi ograniczeniami przyjmujemy - powiedział. Zaznaczył, że nie rozumie m.in. takich sytuacji jak ta, w której 174 posłów głosuje przeciw przedłużeniu stanu wyjątkowego "w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa publicznego".

Wiceszef MSWiA przypomniał jednocześnie założenia projektu, podkreślając, że uznano, iż wprowadzane w nim ograniczenia mogą okazać się niezbędne dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Chodzi m.in. o wprowadzenie czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze strefy nadgranicznej.

Kaleta: nie nadajecie się, żeby was szanować

Głos zabrał także poseł PiS Piotr Kaleta.

- Ktoś kiedyś powiedział, że zdarza się być głupcem pięć minut dziennie, a mądrością jest tego nie pokazać. Bo to, co usłyszeliśmy od pana posła, to głupota. Czy pan nie widzi, co się dzieje na granicy? - pytał opozycję.

Jak dodał, "teraz dostrzegacie jakieś luki prawne - ja nie rozstrzygam, czy one są, czy nie i który ekspert ma rację. To nie jest istotne".

- Racja jest jedna. Taka, że jest to bezpieczeństwo naszej ojczyzny i obywateli. Jeżeli pan tego nie rozumie, to jest to skandal. Myślałem, że te wydarzenia z granicy czegoś was nauczą. Niczego nie nauczyły. Nie nadajcie cię się do tego, żeby was szanować, bo na to nie zasługujecie. Gardzicie Polską, polskimi pogranicznikami, żołnierzami, na to nie ma zgody. Ta ustawa powinna być przyjęta w sposób natychmiastowy - podkreślił, zwracając się do opozycji.

Nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej. Co zawiera?

Projekt, nad którym proceduje we wtorek komisja, umożliwia wprowadzenie czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze strefy nadgranicznej. Obszar oraz czas obowiązywania zakazu zostanie określony w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Rozwiązanie nie będzie dotyczyć mieszkańców obszaru objętego zakazem, osób wykonujących tam pracę zarobkową oraz uczniów czy osób korzystających z przejść granicznych. Zgodę na przebywanie innych osób, w szczególności dziennikarzy, będzie mógł wyrazić właściwy miejscowo komendant placówki Straży Granicznej.

