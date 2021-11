Kryzys migracyjny. Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Niemiec

We wtorek wczesnym wieczorem Kumoch powiedział dziennikarzom, że prezydent Duda, przed wylotem do Czarnogóry i Macedonii Północnej, rozmawiał z niemieckim prezydentem.

Prezydent @AndrzejDuda przed chwilą rozmawiał z Prezydentem Niemiec, a teraz udaje się z zapowiadaną wizytą do naszych sojuszników i partnerów regionalnych z Czarnogóry i Macedonii Północnej. — Jakub Kumoch (@JakubKumoch) November 16, 2021

- W tym momencie prezydent Andrzej Duda rozmawia z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem, żeby opisać sytuację na granicy, ale również pokazać jaki jest polski pogląd na działalność i różnego typu rozmowy wokół sytuacji na granicy - powiedział Kumoch.

Planowana wizyta

Podkreślił, że zaraz po tej rozmowie Duda udaje się z wizytą najpierw do Czarnogóry, potem do Macedonii Północnej. - Przypomnę, że oba kraje są naszymi sojusznikami z NATO, bardzo chcemy usłyszeć też ich punkt widzenia, usłyszeć przede wszystkim to, w jakim stopniu one mogą się obawiać rozszerzenia ewentualnie jakichkolwiek działań hybrydowych przeciwko innym państwom regionu - powiedział Kumoch.

ZOBACZ: Granica z Białorusią. Szturm w Kuźnicy. Służby publikują nowe nagrania

Podkreślił, że wizyta prezydenta Dudy w Czarnogórze i Macedonii Północnej była już planowana od jakiegoś czasu. - Wizyta się odbywa, reżim Łukaszenki nie będzie Polsce narzucał agendy międzynarodowej - podkreślił Kumoch.

Zapewnił, że prezydent Duda jest na bieżąco informowany o sytuacji na granicy i jest przekonany, że służby graniczne, wojsko i Policja należycie pilnują granicy. Ale - jak powiedział Kumoch - Kancelaria Prezydenta "jest gotowa podjąć bardzo różne decyzje w trakcie tej wizyty".

Kryzys migracyjny

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 33 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego 5,3 tys. w listopadzie, blisko 17,3 tys. w październiku, prawie 7,7 tys. we wrześniu i ponad 3,5 tys. w sierpniu.

ZOBACZ: Kryzys na granicy. Szef MSZ Rosji: użycie gazu łzawiącego przeciwko imigrantom jest nieakceptowalne

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni, do 2 grudnia.

Sytuacja na przejściu granicznym Kuźnica-Bruzgi, gdzie od poniedziałku po stronie białoruskiej koczują migranci, zaostrzyła się we wtorek rano, gdy - jak informowała Straż Graniczna - w stronę polskich służb rzucane były m.in. kamienie, kłody drewna. Policja używała armatek wodnych wobec agresywnych osób znajdujących na przejściu po stronie białoruskiej. Ministerstwo Obrony Narodowej dodało, że "migranci zostali wyposażeni przez białoruskie służby w granaty hukowe i obrzucili polskich żołnierzy i funkcjonariuszy".

WIDEO - Prognoza pogody - wtorek, 16 listopada - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/PAP