Nie chcemy często podnosić alarmu żeby nie doszło do zobojętnienia wśród służb - powiedział Polsat News Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik. - My jesteśmy przygotowani na różne scenariusze, także na szturm - powiedział.

Sekretarz Kolegium do spraw Służb Specjalnych Maciej Wąsik zapytany w Polsat News o stan gotowości polskich służb na granicy polsko-białoruskiej, przyznał, że "jesteśmy przygotowani na wszystkie okoliczności, nawet na szturm".

Wiceszef MSWiA powiedział, że o wszystkim co się dzieje na granicy opinia publiczna nie jest informowana. Wąsik zapytany o alarm na granicy, odpowiedział, że "nie chcemy podnosić często alarmu żeby nie doszło do zobojętnienia wśród służb". - Te sytuacje muszą być przemyślane - dodał.

Na granicy polsko-białoruskiej znajdują się funkcjonariusze policji, straży granicznej oraz wojsko. Marcin Fijołek zapytał o to, kto na miejscu jest osobą decyzyjną. - Decyzyjna jest Straż Graniczna, która jest wyspecjalizowaną jednostką do ochrony granic. Najlepiej zna teren i świetnie się tam porusza - odpowiedział Zastępca Mariusza Kamińskiego.

- Jeśli doszłoby do czegoś groźniejszego, to jest sztab kryzysowy, szef MSWiA i premier, którzy mogą podjąć decyzję. Trzymamy rękę na pulsie. Sytuacja jest - w naszej ocenie - pod kontrolą, a granica jest szczelna - dodał Wąsik.

Maciej Wąsik zapytany, czy na mocy nowej ustawy o ochronie granic Straż Graniczna będzie miała rozszerzone środki przymusu bezpośredniego, odpowiedział, że "Straż Graniczna otrzyma możliwość używania plecakowych miotaczy gazu". - W starciach granicznych mają ważne znaczenie - ocenił w Polsat News zastępca Kamińskiego.

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej

Rząd przyjął w poniedziałek projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. "Poprawi się bezpieczeństwo samych funkcjonariuszy SG, a w obszarze przygranicznym - na specjalnych zasadach - będą mogli pracować dziennikarze" - zaznaczono w komunikacie. Jak wynika z informacji na stronie internetowej Sejmu, projekt wpłynął do Izby.

Wiedzą, że nie przejdą. Białorusini zwożą drewno na opał do opuszczonego obozowiska pic.twitter.com/6Q8IBfBq8f — Maciej Wąsik 🇵🇱 (@WasikMaciej) November 15, 2021

"Nowe przepisy mają zapewnić skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną, aby chronić granicę w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego. Poprawi się również bezpieczeństwo samych funkcjonariuszy SG, a w obszarze przygranicznym - na specjalnych zasadach - będą mogli pracować dziennikarze" - przekazała KPRM.

Jak powiedział wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, projekt - chociaż dba o bezpieczeństwo granicy - nie zastępuje stanu wyjątkowego, zaś proponowane przepisy są mniej restrykcyjne. - Mało tego, daje on możliwość pracy dziennikarzom na terenach przygranicznych w sposób uporządkowany. Wydaje się, że jest to niezbędna droga do tego, żeby utrzymać porządek publiczny, ład i bezpieczeństwo przy granicy państwowej - ocenił wiceszef MSWiA.

Budowa zapory na granicy rozpocznie się jeszcze w tym roku. Prace będą prowadzone równolegle przez różne firmy na czterech odcinkach, 24 godziny na dobę w trybie trzyzmianowym. To główne rekomendacje po dzisiejszym posiedzeniu zespołu międzyresortowego ds. budowy zapory. — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) November 15, 2021



Dodał, że projekt wprowadza także "niezbędną zmianę w środkach przymusu bezpośredniego". - W tej chwili strażnicy mogą używać jedynie ręcznych miotaczy gazu. Jak pokazuje doświadczenie - w takich sytuacjach, jakie mamy na granicy - plecakowe miotacz są skuteczniejsze, lepsze i - w niektórych sytuacjach po prostu niezbędne. Niezbędne po to, żeby nie używać bardziej dotkliwych środków przymusu - zaznaczył.



Maciej Wąsik zaznaczył, że projekt będzie projektem pilnym i będzie procedowany odrębnym trybem. - Mamy nadzieję szybko go uchwalić, uzyskać akceptację Sejmu i Senatu - powiedział.

