Sytuacja na granicy, inflacja, śmierć 30-latki z Pszczyny - między innymi na te tematy Grzegorz Kępka porozmawia ze środowym gościem "Graffiti" liderem Porozumienia Jarosławem Gowinem. Oglądaj do 7:40 w Polsat News i na polsatnews.pl.

Jarosław Gowin zwołał w poniedziałek po południu konferencję w Sejmie w związku z sytuacją na wschodniej granicy Polski. - Dzisiaj mamy do czynienia z czymś jakościowo nowym, co można nazwać zorganizowanym terroryzmem państwowym, aktem terroru, którego autorem jest prezydent Łukaszenka - powiedział.

ZOBACZ: Jarosław Gowin: opozycja nie jest przygotowana do wyborów, musi wymyślić siebie

- Zakładnikami w tym akcie państwowego terroru jest tysiące emigrantów, których zwabiono, a teraz wykorzystywane są jako żywe tarczy, by metodą faktów dokonanych ustalić nowy kanał przerzutowy - mówił Gowin. Jak ocenił, w tej sytuacji "niezbędne jest nie tylko pełna solidarność wszystkich Polaków z żołnierzami, policjantami, funkcjonariuszami Straży Granicznej, konieczna jest też solidarność całej klasy politycznej".

Apel do premiera

- Jesteśmy gotowi na współpracę zarówno z obozem rządowym, jak i z partiami opozycyjnymi - zapowiedział polityk. Jego zdaniem potrzebne jest nadanie temu wydarzeniu rangi międzynarodowej. - Dlatego zwracamy się do pana premiera Morawieckiego o to, by wystąpił o zwołanie Rady Europejskiej - podkreślił.

Wojciech Szewko: Łukaszenko chce, żeby Polscy żołnierze ostrzelali białoruskich żołnierzy

ac/Polsat News