Premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z dziennikiem "Financial Times" ostrzegł, że jeśli KE "rozpocznie trzecią wojnę światową", wstrzymując obiecane Polsce pieniądze, będzie "bronił naszych praw wszelką bronią". Wypowiedź skomentował szef PO Donald Tusk, zaznaczając, że "w polityce głupota jest przyczyną większości poważnych nieszczęść". Na Twitterze pojawiły się też wpisy innych polityków.

W opublikowanym w poniedziałek wywiadzie polski premier zapowiedział, że do końca roku zlikwidowana zostanie Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, którą Trybunał Sprawiedliwości UE uznał za nielegalną.

Ostrzegł jednak, że jeśli KE "rozpocznie trzecią wojnę światową", wstrzymując obiecane Polsce pieniądze, będzie "bronił naszych praw wszelką bronią, jaka jest w naszej dyspozycji". Słowa premiera skomentował na Twitterze Donald Tusk, który nie krył swojego zdziwienia, nazywając je "głupotą", które w konsekwencji mogą stać się "przyczyną poważnych nieszczęść". Również Borys Budka postanowił krótko odnieść się do wywiadu.

Jak przypomina "FT", KE zagroziła Polsce sankcjami po tym, jak Trybunał Konstytucyjny na początku października orzekł, że kluczowe elementy prawa UE są niezgodne z konstytucją RP.

Tusk: świat zdębiał po wywiadzie premiera

Do słów Morawieckiego za pośrednictwem Twittera odniósł się szef PO. "Świat zdębiał po wywiadzie polskiego premiera, w którym zapowiada on III wojnę światową wywołaną konfliktem między Polską a Unia Europejską" - napisał Tusk i dodał, że "w polityce głupota jest przyczyną większości poważnych nieszczęść".

Budka: Franek Dolas poważniejszy od bankiera z Nowogrodzkiej

Sprawę za pośrednictwem Twittera skomentowali też inni politycy, wśród nich Borys Budka.

"Smutny to czas, gdy premier odpowiedzialny za rozpętanie konfliktu z naszymi partnerami w UE porównuje go do światowych wojen. Wydaje się, że więcej powagi miał w sobie Franek Dolas niż bankier z Nowogrodzkiej" - napisał jeden z czołowych polityków opozycji.

Belka: problemy z angielskim, albo postradał rozum

">>Zmierzam do swojego końca<<. >>Komisja Europejska rozpocznie trzecią wojnę światową.<< Odnoszę wrażenie, że pan Morawiecki ma ostatnio jakieś problemy z angielskim albo postradał rozum" - napisał z kolei Marek Belka, w drugim wpisie dodając kadr kultowego filmu "Jak rozpętałem III wojnę światową".

Siemoniak: Morawiecki przekracza wszelkie granice

"Premier Morawiecki, który ostrzega Komisję Europejską przed rozpoczynaniem III wojny światowej wobec Polski przekracza wszelkie granice. Przede wszystkim nie rozumie, co znaczą dla milionów Polaków słowa "wojna światowa". Każdy kolejny dzień tego premiera to katastrofa" - dodał Tomasz Siemoniak, poseł PO i były minister obrony narodowej.

