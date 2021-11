- Złą decyzją jest to, że Marsz Niepodległości się odbywa. Skoro jednak, tak czy inaczej, przejdzie, bo organizatorzy nie chcieli podporządkować się decyzji sądu, to nie będę krytykować decyzji o nadaniu charakteru państwowego. Być może zmniejszy to skalę burd i chaosu - podkreślił Jarosław Gowin w "Graffiti".

We wtorek rzeczniczka PiS Anita Czerwińska, pytana przez dziennikarzy w Sejmie, stwierdziła, że Marsz Niepodległości będzie miał charakter państwowy.

- Apelujemy o godne przejście marszu, który nie traci swojego społecznego charakteru - dodała.

Marsz Niepodległości. Gowin: źle, że się odbywa

Do tej decyzji w środowym "Graffiti" odniósł się lider Porozumienia Jarosław Gowin.



- Złą decyzją jest to, że marsz się odbywa. Moim zdaniem nie powinien odbyć się w tym roku ze względu na to, co dzieje się za granicą i ze względów pandemicznych - takie zgromadzenie nie poprawi sytuacji z zakażeniami. Skoro ten marsz, tak czy inaczej, ma się odbyć, bo organizatorzy nie chcieli podporządkować się decyzji sądu, to nie będę krytykować decyzji o nadaniu charakteru państwowego. Być może zmniejszy to skalę burd i chaosu - podkreślił Jarosław Gowin.

Trzaskowski: nie ma miejsca na nacjonalistyczne hasła

Z kolei jak podkreślił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podczas swojej wtorkowej konferencji, "w tej chwili odpowiedzialność za to, co się będzie działo, spoczywa na barkach rządu i policji".

Zaznaczył, że "na apel, żeby to rząd brał odpowiedzialność za wspólne nasze święto odzyskania niepodległości, rządzący postanowili odpowiedzieć w ostatniej chwili, narażając oczywiście bezpieczeństwo warszawiaków i wszystkich, którzy chcą wziąć udział we wspólnym święcie narodowym.".

- Nie ma miejsca na nacjonalistyczne hasła, nie ma miejsca dla osób, które pochwalają ustrój totalitarny, nie ma miejsca na hasła, które są z gruntu rzeczy hasłami nazistowskimi - dodał.

