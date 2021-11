Liczba ofiar COVID-19 na świecie przekroczyła 5 mln, w Polsce liczba zakażeń od początku pandemii wynosi ponad 3 mln, a dzienna liczba nowych infekcji w czwartej fali zbliża się do 10 tys. Mimo to cmentarze nie zostały zamknięte, jak stało się to rok temu. Minister zdrowia apelował jednak o zakładanie maseczek, choć nie ma takiego obowiązku. Adam Niedzielski w "Gościu Wydarzeń".