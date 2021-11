Koronawirus - Raport Dnia. Poniedziałek, 1 listopada

Oto Raport Dnia - podsumowanie najważniejszych informacji o pandemii koronawirusa i jej skutkach.





Niemal 5 tys. nowych zakażeń w Polsce

Mamy 4894 nowych, potwierdzonych przypadków koronawirusa;

Minionej doby zmarło 13 chorych;

Tydzień temu resort zdrowia informował o 2950 zakażeniach;

Liczba zakażonych koronawirusem od początku epidemii wzrosła do 3 030 151;

W tym czasie zmarło 77 012 chorych;

W szpitalach przebywa 7204 osoby z COVID-19, w tym 603 pacjentów podłączonych jest do respiratorów.

Pracodawca sprawdzi, czy pracownik jest zaszczepiony

Minister zdrowia spodziewa się za dwa tygodnie wzrostu średniej liczby zakażeń do 10 tys. dziennie;

Odpowiedzią ma być ustawa, która da pracodawcom możliwość sprawdzenia, czy pracownik jest zaszczepiony;

- Ustawa będzie kierowana na rząd i trafi na Sejm - powiedział Adam Niedzielski;

Minister zapewnił, że ustawa znajdzie poparcie w sejmie, także dzięki głosom posłanek i posłów z innych klubów;

- Wyborem jest zdrowie innych - wyjaśnił - Dynamika zakażeń rośnie, może nieco wolniej niż tydzień bądź dwa tygodnie temu. Cały czas jednak mamy do czynienia ze wzrostem zakażeń - powiedział w "Gościu Wydarzeń".

Półtora tysiąca mandatów dziennie za brak maseczki

W niedzielę w całym kraju policjanci wystawili za brak maseczki prawie 3,9 tys. pouczeń;

Polacy dostali też prawie 1,6 tys. mandatów oraz 125 wniosków o ukaranie;

W ciągu trzech ostatnich dni wystawiono łącznie ponad 13,5 tys. pouczeń, prawie 5,7 tys. mandatów i 421 wniosków o ukaranie;

W ostatnich dniach policjanci sprawdzają noszenie maseczek, gdzie jest to wymagane;

Kontroli można spodziewać się m.in. w komunikacji miejskiej czy pomieszczeniach zamkniętych.

COVID-19: nudności i brak apetytu mogą poprzedzać inne objawy

Dolegliwości żołądkowo-jelitowe mogą wystąpić nawet u 50 proc. zakażonych koronawirusem;

Czasem poprzedzają one - o kilka dni, do dwóch tygodni - wystąpienie innych objawów, np. ze strony układu oddechowego;

Gastroenterolog prof. Agnieszka Mądro zaznaczyła, że dolegliwości żołądkowo-jelitowe w przebiegu COVID-19 to przede wszystkim nudności, wymioty, biegunka i brak apetytu.

Rzeczniczka Bidena zakażona COVID-19. Nie poleciała do Glasgow i Rzymu

Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki powiedziała w niedzielę, że zaraziła się COVID-19 i ma łagodne objawy;

Psaki nie towarzyszyła Bidenowi w jego podróży zagranicznej do Rzymu i na szczyt Grupy 20;

Nie poleciała też do Glasgow w Szkocji na szczyt klimatyczny ONZ;

Psaki przekazała, że ma łagodne objawy.

Australia otwiera granice po 19 miesiącach

Australia po prawie 19 miesiącach otworzyła swoje granice;

To kraj, który w bardzo restrykcyjny sposób izolował się od reszty świata;

Od 1 listopada miliony zaszczepionych Australijczyków może swobodnie przekraczać granice swojej ojczyzny;

Australia zamknęła się 20 marca 2020 roku w obawie przed rozprzestrzeniająca się epidemią COVID-19;

Przez 1,5 roku dziesiątki tysięcy Australijczyków nie mogły wrócić do domu, poza nielicznymi wyjątkami;

W ich przypadku nie obeszło się bez 14-dniowej kwarantanny w hotelach.

Szwecja nie testuje zaszczepionych z objawami

W Szwecji od poniedziałku osoby zaszczepione nie muszą poddawać się testom w przypadku wystąpienia objawów COVID-19;

Decyzja ta wywołała krytykę ekspertów;

Według wytycznych szwedzkiego Urzędu Zdrowia Publicznego osoby z objawami infekcji dróg oddechowych, które są w pełni zaszczepione lub chorowały na COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, powinny jedynie pozostać w domu;

Nie muszą poddawać się testom na obecność koronawirusa również dzieci do lat sześciu;

Decyzja rządu wywołała falę krytyki.

Pięć milionów śmiertelnych ofiar COVID-19

W mniej niż dwa lata liczba ofiar COVID-19 przekroczyła pięć milionów;

Liczba zmarłych na pewno jest zaniżona z powodu ograniczonego dostępu do testów;

Ludzie umierają też w domu, bez pomocy medycznej;

COVID-19 jest obecnie trzecią najczęstszą przyczyną zgonów, po chorobach serca i udarze;

W samych Stanach Zjednoczonych zmarło ponad 740 tys. osób - to więcej niż w jakimkolwiek innym kraju.

