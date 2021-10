Joanna Mucha: Jeśli będziemy sami, to zostaniemy na pastwę "niedźwiedzia ze wschodu"

Polska, z uwagi na to, że nie zawiesiła stosowania przepisów krajowych, dotyczących w szczególności uprawnień Izby Dyscyplinarnej SN, została zobowiązana do zapłaty na rzecz KE okresowej kary 1 mln euro.



- Doskonale wiedzieliśmy, że wyprowadzamy Polskę z poza systemu prawnego UE. To było wiadomo od wielu miesięcy od początku demolki systemu wymiaru sprawiedliwości - stwierdziła w "Graffiti" Joanna Mucha posłanka Polski 2050 Szymona Hołowni.



- Jeśli tworzymy wymiar sprawiedliwości, w którym Ziobro i Kaczyński mówią kto ma rację a kto nie, to UE nie ma pewności czy środki, które wpłyną do Polski będą dobrze wydane - dodała posłanka.



wys/polsatnews.pl