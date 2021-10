W porównaniu z badaniem IBRiS dla "Rzeczpospolitej" z września, poparcie dla PiS wzrosło z 34 proc. do 36 proc., Koalicja Obywatelska notuje wzrost poparcia z 23,5 proc. do 25 proc., Polska 2050 poprawia notowania z 12 proc. do 14 proc., a Lewica z 7 proc. we wrześniu do 9 proc. w październiku.

W tym czasie poparcie dla Konfederacji spadło z 6 proc. do 5 proc., a dla PSL-Koalicji Polskiej z 5 proc. do 4,6 proc.

"Rzeczpospolita" podaje, iż - jak czytamy - "po wstępnym przeliczeniu poparcia na mandaty metodą D'Honta okazuje się, że opozycja, nawet startując osobno i bez PSL, czyli PO, Polska 2050 i Lewica, miałaby wyraźnie więcej mandatów (o ok. 40), niż PiS z Konfederacją".

Rośnie zainteresowanie wyborami

Według IBRiS, wzrosło zainteresowanie udziałem w wyborach. We wrześniu oddanie głosu deklarowało 51 proc. badanych, a październiku 54 proc. Spada natomiast odsetek wyborców niezdecydowanych.

We wrześniu było ich 12,5 proc., a w październiku 7 proc.

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych przeprowadził ostatnie badanie dla "Rzeczpospolitej" metodą CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing, czyli telefoniczny wywiad z respondentem wspierany przez oprogramowanie komputerowe) w dniach 22-23 października na grupie 1 tys. 100 respondentów.

WIDEO - Konstanty Szułdrzyński: liczbę zakażeń, którą znamy, trzeba pomnożyć co najmniej razy pięć

rsr/PAP