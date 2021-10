Zimno w górach. Temperatury jeszcze spadną, a śniegu przybędzie

Zgodnie z zapowiedziami synoptyków w nocy z wtorku na środę w Zakopanem spadła nieduża ilość śniegu tworząc m.in. okiść na liściach, które jeszcze nie opadły z drzew. Śnieg pokrył także m.in. dachy budynków.

Prognoza dla Tatr z opadami śniegu

Według synoptyków taki opad śniegu nie zwiastuje jeszcze szybkiego nadejścia prawdziwej zimy, bo w końcu października pod Tatrami powróci jeszcze ciepło.

W środę rano na Kasprowym Wierchu było pięć stopni mrozu, a na wierzchołku leżą obecnie 4 cm śniegu.

W Tatrach panują niekorzystne warunki do uprawiania turystyki. Na szlakach miejscami zalega śnieg i występują oblodzenia. Dodatkowym utrudnieniem w partiach graniowych jest niski pułap chmur, które ograniczają widzialność i utrudniają orientację w terenie.

Według Tatrzańskiego Parku Narodowego może to być przyczyną pobłądzeń. Odradzane są wycieczki w wyższe partie gór.

Na Podhalu w środę w ciągu dnia minimalna temperatura ma wynieść ok. 4 st. Celsjusza, spodziewane są także opady śniegu z deszczem, a wysoko w Tatrach - śniegu.

Policja w Zakopanem: czas na zimówki

Komenda powiatowa policji w Zakopanem ostrzegła kierowców przed trudnymi warunkami drogowymi, zalecając wymianę opon na zimowe.

"O tym, że należy zmienić opony i swój styl jazdy przypominamy pod Tatrami wcześniej niż w innych rejonach kraju. A to dla tego, że najbliższe prognozy pogody zapowiadają pod Tatrami opady śniegu" - napisała Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem. "Należy pamiętać, że spadek temperatury poniżej 7 st. Celsjusza znacznie obniża własności opon letnich. Samochód jadący ośnieżoną drogą na letnich oponach z prędkością 50 km/h, ma drogę hamowania o 23 m dłuższą, niż ten sam pojazd wyposażony w opony zimowe" - ostrzegli policjanci.

W środę straż pożarna w Bukowinie Tatrzańskiej gasiła samochód, który zapalił się przed miejscowym sklepem. "Pożarem objęta była komora silnika samochodu osobowego. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu terenu prowadzonych działań poprzez odpowiednie ustawienie samochodu z włączoną sygnalizacją świetlną i podaniu jednego prądu gaśniczego piany ciężkiej na palący się pojazd" - podali strażacy.

Biało także wysoko w Beskidach

Śniegiem pokryły się w środę rano także szczytowe partie Beskidów. Spadło tam około 1 cm śniegu. Zdaniem synoptyków śnieg wkrótce stopnieje. W górach jest ślisko. Warunki na szlakach są trudne. Mogą na nich występować oblodzenia - ostrzega GOPR.

- W środę o poranku stacje GOPR na Hali Miziowej i Markowych Szczawinach zgłosiły, że temperatury spadły poniżej zera. Było -1, -2 st. Bardzo ograniczona była widoczność. W wyższych partiach na szlakach jest biało i leży 1 cm śniegu.

Miejscami mogą już wystąpić na nich oblodzenia. Warunki należy uznać za trudne - powiedział dyżurny Grupy Beskidzkiej GOPR Michał Madejski.

Turyści, którzy wybiorą się na szlaki, muszą pamiętać o odpowiednim obuwiu, nieprzemakalnej kurtce i kijkach, które pomogą zachować równowagę. Niezbędny jest naładowany telefon komórkowy z aplikacją "Ratunek". Planując wycieczkę należy też pamiętać, że zmrok zapada już dość szybko.

Pięć stopni mrozu w Bieszczadach

W Bieszczadach w środę rano termometry w Ustrzykach Górnych pokazywały pięć stopni mrozu, a w Cisnej jeden stopień Celsjusza poniżej zera.

- Wszędzie jest bezwietrznie i pochmurno. Nigdzie na razie nie zanotowano opadów śniegu, ale w górach zawsze należy się liczyć z nagłym załamaniem pogody - powiedział Paweł Szopa, ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR.

Ostrzegł, że "panująca pogoda nie sprzyja górskim wędrówkom". - Mimo tego ruch turystyczny jest duży - dodał ratownik dyżurny.

Wybierający się w góry – przypomniał ratownik dyżurny - powinni także pamiętać, że w związku z coraz krótszym dniem, wycieczki powinno się rozpoczynać wcześniej.

GOPR w razie wypadku można wezwać pod bezpłatnym numerem telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.

Chłodna środa z przelotnym deszczem

Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w środę nad Polską prognozowane są przelotne opady deszczu, a w nocy ze środy na czwartek lokalnie temperatura spadnie poniżej zera. Będzie mniej opadów i więcej rozpogodzeń niż we wtorek.

- Najwięcej deszczu spadnie w okolicach Gdańska - do dziesięciu litrów na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze przewidujemy przelotne opady deszczu lokalnie dochodzące do 5 mm. Na Podhalu będą to opady deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach opady śniegu w połączeniu z temperaturami ujemnymi mogą dać do pięciu centymetrów pokrywy śnieżnej. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Podhalu, przez 8 w Małopolsce i Podkarpaciu i 11 w centrum oraz Wielkopolsce, do 12 stopni na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby, chwilami umiarkowany i porywisty - powiedział Michał Ogrodnik, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W nocy ze środy na czwartek rozpogodzi się. Brak chmur spowoduje - zdaniem synoptyków - duże wypromieniowanie ciepła z powierzchni ziemi i dalsze spadki temperatur. Na Pojezierzu Pomorskim i na Kaszubach prognozowane są minus dwa stopnie Celsjusza, a przy gruncie nawet minus 5 stopni. Jeden stopień poniżej zera będzie na Kujawach i w Kotlinie Kłodzkiej. Na północnym wschodzie kraju i na Podhalu termometry wskażą okolice zera. Nieco cieplej będzie w Wielkopolsce (2 st.), Małopolsce i Podkarpaciu (3 st.) oraz w centrum (4 st.). Najcieplej będzie w okolicach Szczecina i Świnoujścia - około 8 stopni Celsjusza.

W północnej i zachodniej części kraju możliwe są mgły ograniczające widoczność do dwustu metrów. Miejscami będzie wilgoć, która - przede wszystkim w obszarach podgórskich - w połączeniu z niskimi temperaturami może sprawić, że nawierzchnie dróg staną się śliskie. Wiatr będzie słaby, na Nizinie Szczecińskiej umiarkowany, wiejący z kierunków zachodnich.

