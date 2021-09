W środę przypadał pierwszy dzień kalendarzowej jesieni, ale turyści w Tatrach mogli poczuć się jak u progu zimy. W górach leży już śnieg. Choć meteorolodzy przypominają, że taka pogoda to nic niezwykłego, zestawienie zdjęć z Hali Gąsienicowej – z dziś i dokładnie sprzed roku – może robić wrażenie.

Z długoterminowej prognozy opracowanej przez IMGW-PIB wynika, że tegoroczna zima nie przyniesie rozczarowania miłośnikom sportów zimowych. Na zwiększone opady możemy liczyć zwłaszcza w styczniu – ostatnim miesiącu, na który przygotowana jest trzymiesięczna prognoza.

Ale i koniec września obfitować będzie w śnieg. Meteorologowie zapowiadają go nawet do 20 cm. Przypominają jednocześnie, że warunki do uprawiania turystyki górskiej w najwyższym polskim paśmie będą trudne – nie tylko ze względu na śnieg, lecz także silny wiatr.

WIDEO: W Tatrach biało. Długoterminowe prognozy ucieszą narciarzy

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

W Tatrach śnieg. Trudne warunki turystyczne

W szczytowych partiach Tatr z powodu niskiego pułapu chmur od kilku dni panuje gęsta mgła połączona z marznącą mżawką i słabymi opadami śniegu, które ograniczają widoczność do zaledwie kilkudziesięciu metrów. Warunki turystyczne są tym samym trudne, bo można pobłądzić i poślizgnąć się, a będą jeszcze trudniejsze.

ZOBACZ: W Brazylii spadł śnieg. Niektórzy dorośli mieszkańcy zobaczyli go po raz pierwszy w życiu

We wtorek od rana przy przejaśnieniach można dostrzec zabielone szczyty m.in. znad Morskiego Oka i Hali Gąsienicowej, biało jest też w Dolinie Pięciu Stawów i na Kasprowym Wierchu. Warto spojrzeć na opublikowane pierwszego dnia jesieni zdjęcia Hali Gąsienicowej.

Na tej samej hali reporterka polsatnews.pl Anna Nicz zrobiła zdjęcie dokładnie rok temu. Wtedy było tam zupełnie zielono.

Anna Nicz / Polsat News Tak było na Hali Gąsienicowej 22 września 2020 r.

A pierwszego dnia jesieni na Kasprowym postawiono nawet bałwana:

Polsat News Bałwan na Kasprowym Wierchu

Polsat News Zima na Kasprowym Wierchu

Polsat News Zima na Kasprowym Wierchu

WIDEO - Lekarz wjechał autem w rodzinę. Zginęła kobieta w ciąży i trzyletnie dziecko Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pdb/polsatnews.pl/TwojaPogoda.pl