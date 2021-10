Raport Dnia, czyli podsumowanie najważniejszych informacji o koronawirusie i skutkach pandemii.

Przeszło 900 nowych zakażeń, najwięcej na Mazowszu

Mamy 903 nowe, potwierdzone przypadki koronawirusa;

Minionej doby nie zmarł żaden chory;

Tydzień temu potwierdzono 684 zakażenia;

To wzrost o 32 proc.;

Ponad 100 nowych zakażeń zanotowano w województwach mazowieckim (215) i lubelskim (157)

Minister edukacji o nauce zdalnej: nie ma szans

Rząd chce utrzymać naukę stacjonarną. Dlatego w najbliższej przyszłości nie ma szans, byśmy systemowo kierowali dzieci i młodzież na naukę zdalną - powiedział Przemysław Czarnek;

Dzieci chodzą i będą chodziły do szkół stacjonarnie. Dane z piątku pokazują, że zaledwie 22 szkoły były na kwarantannie - dodał;

W 500 szkołach mieliśmy pojedyncze przypadki kierowania na naukę zdalną na kilkanaście dni, w związku z kwarantanną - powiedział Czarnek.

Dwa razy więcej chorych na grypę. "Bomba z opóźnionym zapłonem"

We wrześniu chorych na grypę było niemal dwa razy więcej niż rok temu;

Zachorowało 369, 3 tys. osób;

"To nie tylko więcej niż przed rokiem, kiedy zdiagnozowano ją u 191,4 tys. osób, ale i w porównaniu z przedpandemicznym 2019 r., kiedy było ich 287 tys." - wynika z raportu PZH;

"Potwierdzają się prognozy lekarzy o bombie z opóźnionym zapłonem" - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Wielka Brytania: Sputnik V powstał na bazie wykradzionej receptury AstryZeneki?

Brytyjski kontrwywiad twierdzi, że ma dowody, że rosyjski szpieg wykradł z firmy AstraZeneca formułę szczepionki;

Miała ona zostać została użyta do stworzenia szczepionki Sputnik V;

W zeszłym roku kontrwywiad oświadczył, iż jest na "więcej niż 95 proc." pewien, że działający na rzecz rosyjskich władz hakerzy usiłowali wykraść z brytyjskich, amerykańskich i kanadyjskich laboratoriów opracowywane wówczas formuły szczepionek przeciw Covid-19.

Moderna "w pogoni za zyskami"

Szczepionka Moderny wykazuje najwyższą skuteczność spośród preparatów chroniących przed Covid-19;

"W pogoni za zyskami firma dostarcza swój produkt prawie wyłącznie zamożnym państwom" - donosi poniedziałkowy The New York Times;

Moderna przekazuje najzamożniejszym państwom świata znacznie więcej dawek swojego preparatu niż jakikolwiek inny producent;

Do krajów "o niskich dochodach” według klasyfikacji Banku Światowego Moderna wysłała jedynie 1 mln dawek szczepionki;

Dla porównania Pfizer przekazał do tych państw 8,4 mln dawek, a Johnson&Johnson 25 mln swoich jednodawkowych szczepionek.

WHO: trzecia dawka dla wybranych, ważniejsze zaszczepienie na całym świecie

Panel ekspertów WHO zalecił podawanie trzeciej dawki szczepionki osobom "z umiarkowanie lub poważnie upośledzoną odpornością";

Zalecenie dotyczy wszystkich szczepionek zatwierdzonych przez WHO;

Eksperci agencji ONZ zwrócili uwagę, że nadal odradzają podawanie trzeciej dawki szerokiej populacji;

WHO w tej kwestii utrzymuje moratorium do końca roku, bo stoi na stanowisku, że pilniejszym zadaniem jest zapewnienie pełnych szczepień w krajach, w których wskaźnik ten pozostaje o wiele za niski.

Żołnierze USA nieszczepieni mimo obowiązku

Pomimo zbliżających się terminów obowiązkowych szczepień przeciw koronawirusowi w siłach zbrojnych USA nie poddały się im w pełni setki tysięcy żołnierzy;

We wrześniu więcej wojskowych zmarło z powodu zakażeń niż w całym 2020 roku;

Wskaźnik szczepień w poszczególnych służbach jest nierówny;

Wzrósł jednak od sierpnia, kiedy Pentagon poinformował 2,1 mln żołnierzy, że szczepienia staną się obowiązkowe;

Zwolnienia zapowiedziano jako "rzadkie", a tych, którzy odmówią, czekają kary.

Włochy: 80 proc. zaszczepionych, przepustki sanitarne w zakładach pracy

Na cztery dni przed wejściem we Włoszech obowiązku posiadania przepustki sanitarnej we wszystkich miejscach pracy nadal nie ma jej 3,5 miliona osób;

Na mocy decyzji rządu nakaz jej posiadania zostanie od 15 października rozszerzony na wszystkie miejsca i zakłady pracy;

Nastąpi to w momencie, gdy szczepienia przeciwko COVID-19 zakończyło 80 procent ludności kraju;

Nakazem posiadania przepustki covidowej objęto łącznie 23 miliony osób w kraju;

Mnożą się pytania dotyczące sposobu kontroli przepustek.

Zagrożenie zakażeniem wzrasta czterokrotnie w przypadku osób, które ściągają maseczki zaraz po zajęciu miejsca przy wspólnym posiłku;

Naukowcy zalecają zsuwanie maseczki jedynie w momencie jedzenia lub picia;

Niemal dwukrotnie większe ryzyko zakażenia miały osoby, które zostały w barach czy restauracjach przez dwie godziny lub dłużej;

Badanie przeprowadzono przez japoński Narodowy Instytut Chorób Zakaźnych (NIID).

Molnupiravir coraz bliżej dopuszczenia

Merck & Co. i Ridgeback Biotherapeutics LP wystąpili o zezwolenie na awaryjne użycie molnupiraviru w USA;

Zwiększa to szansę tabletki na zostanie pierwszym doustnym lekiem przeciwwirusowym na Covid-19;

Do Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) złożono wniosek o dopuszczenie molnupiraviru w leczeniu COVID-19 u dorosłych;

W nadchodzących miesiącach oczekuje się zgłoszeń do organów regulacyjnych na całym świecie.

