Mamy 903 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (215), lubelskiego (157), podlaskiego (76), zachodniopomorskiego (65), małopolskiego (53), pomorskiego (46), śląskiego (44), wielkopolskiego (43), łódzkiego (38), dolnośląskiego (34), podkarpackiego (31), kujawsko-pomorskiego (27), warmińsko-mazurskiego (20), świętokrzyskiego (13), lubuskiego (12), opolskiego (10). 19 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Minionej doby nie odnotowano żadnych zgonów z powodu Covid-19 oraz współistnienia zakażenia z innymi chorobami.

podkarpackiego (31), kujawsko-pomorskiego (27), warmińsko-mazurskiego (20), świętokrzyskiego (13), lubuskiego (12), opolskiego (10).



19 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 11, 2021

W szpitalach są 2 423 osoby z COVID-19, w tym 231 pacjentów podłączonych do respiratorów – podało w poniedziałek 11 października Ministerstwo Zdrowia. 11 września hospitalizowanych było 666 chorych z COVID-19.

Resort poinformował też, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 7 463 łóżek i 777 respiratorów.

Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 96 742 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 669 688 zakażonych.

Możliwy powrót nauki zdalnej?

- Rząd chce utrzymać naukę stacjonarną. Dlatego w najbliższej przyszłości nie ma szans, byśmy systemowo kierowali dzieci i młodzież na naukę zdalną - powiedział w poniedziałek w Sygnałach Dnia Polskiego Radia minister nauki i edukacji Przemysław Czarnek.

Wyjaśniał, że "dzieci chodzą i będą chodziły do szkół stacjonarnie. Dane z piątku (...) pokazują, że zaledwie 22 szkoły w Polsce w całości były przez tych kilkanaście dni na kwarantannie, a 22 tys. szkół pracowało normalnie, stacjonarnie. W 500 szkołach mieliśmy pojedyncze przypadki kierowania na naukę zdalną na kilkanaście dni, w związku z kwarantanną".

ZOBACZ: Opole. Nauczyciel zakażony koronawirusem. Ponad stu uczniów na kwarantannie

Minister zwrócił uwagę, że "w przytłaczjącej większości, w 98 proc. szkół., lekcje odbywały się normalnie".

- I to się nie zmienia od prawie 1,5 miesiąca - dodał. - Nie ma szans w najbliższej przyszłości na to, żebyśmy systemowo dzieci znów przekazali rodzicom i zamknęli w czterech ścianach. Absolutnie nie ma na to szans. Dzieci i młodzież będą chodzili stacjonarnie do szkół - zapewnił Czarnek.

WIDEO - Drezdenko. Śmiertelne potrącenie 16-latka. Kierowcę wypuszczono z aresztu wbrew woli sądu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/polsatnews.pl