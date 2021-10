Według gazety wskaźnik szczepień w poszczególnych służbach jest nierówny.

Generalnie wzrósł jednak od sierpnia, kiedy Pentagon, w oparciu o dyrektywy prezydenta Joe Bidena, poinformował 2,1 mln żołnierzy, że szczepienia staną się obowiązkowe, zwolnienia będą rzadkie, a tych, którzy odmówią, czekają kary.

Tysiące niezaszczepionych

"Na przykład w marynarce wojennej odsetek w pełni zaszczepionych wynosi 90 proc. podczas gdy w Korpusie Piechoty Morskiej (marines) tylko 72 proc., mimo że obu służbach termin upływa 28 listopada. W siłach powietrznych ponad 60 tys. osób ma zaledwie trzy tygodnie na dotrzymanie terminu wyznaczonego przez Departament Obrony" – zaznaczył waszyngtoński dziennik.

Wyjaśnił, że marynarzy mógł zmobilizować do szczepień zeszłoroczny wybuch epidemii na pokładzie USS Theodore Roosevelt. Ok. 1100 członków załogi zostało wówczas zakażonych. Jedna osoba zmarła.

Z kolei mniej więcej jedną czwartą część sił zbrojnych USA stanowi armia, gwardia i rezerwa, liczące łącznie około 522 tys. żołnierzy. Zaledwie 40 proc. z nich jest w pełni zaszczepionych, a odnotowano tam prawie 40 proc. z 62 zgonów z powodu Covid-19.

Przeważają młodzi

Gazeta tłumaczyła z kolei stosunkowo niski wskaźnik szczepień wśród żołnierzy piechoty morskiej tym, że są na ogół młodsi, przeważają tam mężczyźni.

"WP" podkreślił, że we wrześniu więcej personelu wojskowego zmarło z powodu Covid-19 niż w całym 2020 roku. Przytoczył rzecznika Pentagonu, majora Charliego Dietza, w którego opinii żadna z ofiar śmiertelnych nie była w pełni zaszczepiona.

Dziennik zwraca uwagę na obawy krytyków ostrzegających, że wojsko może nie być gotowe do działania w obliczu kryzysu. Dotyczy to zwłaszcza rezerwistów i żołnierzy Gwardii Narodowej wielokrotnie wzywanych do różnorakich akcji w ciągu ostatnich dwóch lat. Mimo to jednak wielu z nich odmawia przyjęcia szczepionki.

Termin upływa za 8 miesięcy

- Polityka armii zachęca do bezczynności aż do najpóźniejszego możliwego terminu – oceniła Katherine L. Kuzminski, ekspert ds. polityki wojskowej w waszyngtońskim think tanku zajmującym się nowymi problemami związanymi z bezpieczeństwem (CNAS).

Przypomniała, że termin szczepień dla rezerwistów i gwardzistów upływa dopiero za ponad osiem miesięcy.

Z danych Pentagonu wynika, że od rozpoczęcia pandemii około ćwierć miliona wojskowych zostało zakażonych wirusem. Ponad 2000 było hospitalizowanych.

