- Metoda pushback jest oczywista. Jeśli widzi pan kogoś, kto nielegalnie przekracza granicę to jasne, że musi być ona zastosowana. To, że dochodzi do szczucia psem czy strzelania pod nogi nie wpływa na mnie, bo wiem, że to tak musi wyglądać - mówił Artur Dziambor (Konfederacja) w "Graffiti", odnosząc się do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.