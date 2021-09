Poseł Konfederacji Grzegorz Braun został wykluczony z obrad Sejmu za brak maseczki. Decyzją w tej sprawie podjął wicemarszałek Piotr Zgorzelski (PSL). - Jeśli pan nie chce stosować się do regulaminu Sejmu wobec tego proszę, aby pan opuścił mównicę i salę sejmową - powiedział do Brauna. To kolejny przypadek wykluczenia posła Konfederacji z obrad za brak maseczki.