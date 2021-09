Co czwarty Polak uważa, że paszporty covidowe naruszają jego swobody obywatelskie – wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej". Za koniecznością okazywania certyfikatu szczepień przy wejściu do kina czy teatru opowiada się 46,6 proc. respondentów.

Z sondażu IBRiS przeprowadzonego dla "Rzeczpospolitej" wynika, że 24,8 proc. respondentów uważa, że wprowadzanie przywilejów dla osób zaszczepionych i ograniczeń dla tych, którzy się nie zaszczepili jest naruszeniem swobód obywatelskich.

Z kolei za koniecznością okazywania certyfikatu szczepień przy wejściu do kina czy teatru opowiada się 46,6 proc. respondentów.

"Rz" cytuje prezesa Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr. Michała Sutkowskiego. Jak zaznacza ekspert, o paszportach covidowych mówi się dużo, ale mało gdzie one w Polsce obowiązują, a to nie zachęca do szczepień.

Paszporty w restauracjach?

Zdaniem Sutkowskiego rząd powinien wskazać konkretny poziom zakażeń, po przekroczeniu którego paszporty powinny obowiązywać np. w restauracjach.

- Ale do sklepu po zakupy powinien móc wejść każdy – tłumaczy.

"Rz" wskazuje, że sondaż pokazuje także wysoką akceptację dla trzeciej dawki szczepień. - Ponad 37 proc. badanych uważa, że możliwość jej przyjęcia powinien mieć każdy Polak - czytamy.

rsr/PAP