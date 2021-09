Minister Zdrowia Adam Niedzielski w Polsat News został zapytany m.in. o swoje osobiste poczucie bezpieczeństwa w związku z pełnioną funkcją w czasie pandemii.

Adam Niedzielski: mam ochronę SOP

- Cały czas mam ochronę SOP, jestem bardzo profesjonalnie "zaopiekowany" pod tym względem - powiedział Niedzielski.

- Ale chciałem państwu bardzo wyraźnie powiedzieć, że to, co dzieje się w mediach społecznościowych i te manipulacje, które spotykamy w zakresie w teorii antyszczepionkowych, to jest głos naprawdę niewielkiej grupy ludzi, który jest bardzo głośny. Bo to są krzyki być może góra 10 proc. społeczeństwa - podsumował.

Dodał, że liczba nieprzekonanych do szczepień nie jest równa liczbie "fanatyków". - To, co zagraża życiu społecznemu, to fanatyzm, który ostatnio mieliśmy okazję zobaczyć w wykonaniu posła Brauna. Tu nie mówimy o dyskusji na argumenty, tylko o tym, jak jest prowadzona ta rozmowa, czy jest prowadzona w atmosferze nienawiści czy gróźb.

Wideo: III dawka szczepionki, lockdown i słowa Brauna. Minister Niedzielski w Polsat News

- W gruncie rzeczy to chodzi przede wszystkim o to, żeby takie zachowania były piętnowane. Najważniejsza jest stanowcza reakcja, stanowcze ukaranie. Jeżeli będziemy działali w ten sposób, że te konsekwencje zostaną wyciągnięte, to być może nie będzie takiej bezkarności za to chamstwo i hejt.

Minister zdrowia: czuję się zagrożony

Na pytanie, czy osobiście czuje się zagrożony, Adam Niedzielski odpowiedział krótko. - Tak, czuję się zagrożony, dlatego poprosiłem o ochronę. O swoim bezpieczeństwie dodał później: – Nie chciałbym tej sytuacji obracać w kierunku rozważań, czy i jaki to ma na mnie wpływ.

- Jestem odporny na zachowania, które nie przystoją człowiekowi cywilizowanemu – powiedział Niedzielski, dodając, że przedmiotem troski w tym zakresie jest głównie bezpieczeństwo jego najbliższych.

WIDEO - Bartosz Kownacki: wysoka inflacja jest wtedy, gdy jest bardzo wysoki wzrost gospodarczy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pdb/ml/polsatnews.pl