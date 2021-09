W środę resort zdrowia poinformował o 1234 nowych zakażeniach koronawirusem. Ostatnio tyle przypadków było pod koniec maja. Minister Adam Niedzielski, odnosząc się do tych danych, stwierdził, że taki wynik to "przekroczenie bariery czwartej fali". Zapowiedział także, że rząd "zmieni nastawienie do wprowadzania restrykcji". W grudniu może pojawić się ogólnodostępny lek na koronawirusa.