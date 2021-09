Nowe przypadki koronawirusa. Dane ministerstwa, 29 września

"Mamy 1234 nowe, potwierdzone przypadki koronawirusa" - podało w środę Ministerstwo Zdrowia. Nie żyje 22 pacjentów. Z powodu COVID-19 zmarło 6 osób, natomiast z powodu współistnienia choroby z innymi schorzeniami zmarło 16 zakażonych. W szpitalach leży 1566 chorych, a do respiratorów podłączonych jest 174 pacjentów. Wyzdrowiały 2 mln 662 tys. 132 osoby.

Prawie 3 miliony potwierdzonych zakażeń

Nowe przypadki koronawirusa pochodzą z województw: lubelskiego (220), mazowieckiego (194), podlaskiego (114), małopolskiego (82), zachodniopomorskiego (79), łódzkiego (77), dolnośląskiego (73), pomorskiego (70), podkarpackiego (67), śląskiego (59), wielkopolskiego (53), warmińsko-mazurskiego (48), kujawsko-pomorskiego (38), lubuskiego (20), opolskiego (14), świętokrzyskiego (12).

14 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ogólna liczba potwierdzonych zakażeń od początku pandemii osiągnęła 2 mln 905 tys. 866.

Nie żyją kolejne 22 osoby

Resort zdrowia poinformował, że nie żyją 22 osoby, w tym z powodu COVID-19 zmarło 6 pacjentów, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 16 zakażonych.

Liczba zmarłych od początku pandemii wynosi 75 tys. 623.

Prawie 40 mln szczepień w Polsce

W Polsce od początku akcji szczepień przeciw COVID-19 wykonano 37 mln 158 tys. 644 iniekcji preparatami przeciw koronawirusowi.

W ciągu doby wykonano ich 16 tys. 714.

Pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 otrzymało 19 mln 776 tys. 904 pacjentów.

W pełni zaszczepionych jest 19 mln 386 tys. 322 osób.

Ponad 83 tysiące na kwarantannie

Resort zdrowia podał także w środę, że pacjenci chorzy na COVID-19 przebywający w szpitalach zajmują 1566 łóżek. Jednocześnie 174 pacjentów z ciężkimi objawami jest podłączonych do respiratorów.

Ogółem w kraju jest 6429 łóżek dla chorych na koronawirusa i 647 respiratorów dla osób wymagających wspomagania oddechowego.

Na kwarantannie przebywa 83 tys. 537 osób.

Jak dotąd wyzdrowiały 2 mln 662 tys. 132 osoby. W ciągu doby z choroby wyszło 413 osób.

Przekroczona bariera czwartej fali

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział w środę Polsat News, że została przekroczona bariera 1200 nowych zakażeń koronawirusem.

Słowa wiceministra potwierdził w "Sednie Sprawy" w Radiu Plus minister zdrowia Adam Niedzielski, który powiedział: "Dzisiaj przekroczyliśmy barierę czwartej fali. Mamy powyżej 1200 nowych zakażeń SARS-CoV-2".

"To nie moment na myślenie o lockdownach"

Większość obowiązujących nakazów i zakazów sanitarnych ma zostać przedłużonych do 31 października - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów dotyczący ograniczeń covidowych opublikowany we wtorek. W niektórych przypadkach szykują się zmiany. Dokument został umieszczony na stronach Rządowego Centrum Legislacji, z informacją, że został już skierowany do podpisu premiera Mateusza Morawieckiego.

- Mimo że przekraczamy taką bardziej statystyczną granicę, czyli tysiąc zakażeń dziennie, to nie jest jeszcze moment, żebyśmy myśleli o restrykcjach, a tym bardziej o lockdownach - powiedział w środę minister zdrowia w Radiu Plus. - Liczby te nie są z mojego punktu widzenia takimi poziomami zagrożenia dla zdrowia publicznego i wydolności systemu opieki zdrowotnej, żeby podejmować jakieś drastyczne decyzje - powiedział.

Pytany o ponowne wprowadzenie podziału na strefy, Niedzielski podkreślił, że decyzja w tej sprawie będzie uwzględniała nie tylko poziom zakażeń, ponieważ ważniejszym parametrem jest obecnie wydolność systemu opieki zdrowotnej.

Podał, że trzy powiaty z województwa lubelskiego "powinny być w strefie żółtej". - Ale trzy powiaty na ponad 380 w całej Polsce to jeszcze nie jest argument za tym, żeby podejmować drastyczne decyzje - dodał.

- Będziemy patrzyli również na hospitalizacje, a nie tylko na liczby zakażeń - zapowiedział. Zwracał przy tym uwagę, że mamy około 1500 hospitalizacji, a w tym samym okresie w ubiegłym roku było ich 2300.

hlk/pdb/Polsatnews.pl