Palacze obarczeni są nawet do 80 proc. wyższym ryzykiem przyjęcia do szpitala w związku z COVID-19, a także większym ryzykiem śmierci po zakażeniu koronawirusem. Potwierdziły to wyniki nowych badań przedstawionych przez badaczy z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Ustalenia te przeczą wcześniejszym doniesieniom naukowców.