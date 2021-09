Przez kilkadziesiąt minut byli przekonani, że uśmiechnęło się do nich szczęście. Dwaj mieszkańcy stanu Missisipi twierdzą, że na jednej z ulic w Byram znaleźli otwarty samochód z kluczykami w środku i napisem "darmowe auto". Nie wahając się, wsiedli do pojazdu i przejechali do rodzinnego hrabstwa Copiah. Bagażnik sprawdzili dopiero pod domem - w środku znaleźli nagie zwłoki mężczyzny.