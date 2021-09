Koronawirus - Raport Dnia. Wtorek, 21 września

MZ poinformowało we wtorek o 711 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, co jest ponad 30 procentowym wzrostem w stosunku do ubiegłego tygodnia. Rząd zdecydował w sprawie trzeciej dawki szczepionki. Watykan, zgodnie z wolą papieża, od pierwszego października wprowadzi obowiązkowy paszport covidowy.