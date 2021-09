Trzecia dawka szczepionki. Jest decyzja rządu

- Zachęcam wszystkich państwa, by przyjąć trzecią dawkę. To jest w interesie nie tylko naszym, ale i naszych bliskich - mówił podczas konferencji prasowej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dawkę przypominającą będą mogli przyjąć po sześciu miesiącach od pełnego zaszczepienia medycy oraz wszystkie osoby powyżej 50 roku życia. Szczepieni będą preparatem firmy Pfizer lub Moderna.

- Przed nami IV fala epidemii. Jedyną bronią, jaką aktualnie mamy są szczepienia. Aby jeszcze wzmocnić efekt szczepień, za rekomendacją Rady Medycznej poszerzamy grupę osób, które zostaną zaszczepione trzecią dawką - mówił wiceminister Kraska.

Rada Ministrów rekomenduje, aby po sześciu miesiącach od pierwszego szczepienia można było stosować dawkę przypominającą. Trzecią dawkę szczepionki będą mogli przyjąć pracownicy ochrony zdrowia i osoby powyżej 50 roku życia.

Minister zdrowia o trzeciej dawce

W poniedziałek o trzecią dawkę szczepionki Piotr Witwicki pytał ministra zdrowia w programie "Gość Wydarzeń".

- Od 1 września wprowadziliśmy możliwość szczepienia trzecią dawką dla osób, która mają problem z odpornością i to już się dzieje. Mamy nią zaszczepionych blisko 9 tys. osób - mówił minister.

- Teraz prowadzimy dyskusję z premierem i Radą Medyczną co do dalszych decyzji w tym zakresie, bo producenci szczepionek dopiero niedawno dostarczyli do Europejskiej Agencji Leków (EMA - red.) wyniki swoich badań - tłumaczył polityk.

- Te wyniki będą weryfikowane co najmniej do 4 października i chyba nie będziemy czekali na EMA, tylko będziemy chcieli wyprzedzić tę decyzję i wprowadzić szczepienie trzecią dawką nieco wcześniej - przekazał Niedzielski, zaznaczając, że ostateczne konsultacje w tej sprawie będą prowadzone w ciągu dwóch najbliższych dni.

