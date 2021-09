Koronawirus - Raport Dnia. Poniedziałek, 20 września

Raport Dnia, czyli podsumowanie najważniejszych informacji o koronawirusie.

Wzrost zakażeń o ponad jedną trzecią

Mamy 363 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia;

Nie zmarła żadna zakażona osoba;

Poniedziałkowy wynik to wzrost o ponad 35 proc;

Tydzień temu odnotowano w Polsce 269 nowych zakażeń;

Do tej pory zmarło 75 488 zakażonych osób.

Niedzielski: z trzecią dawką nie czekamy na EMĘ

Minister zdrowia rozmawia z premierem i Radą Medyczną ws. zaszczepienia większej liczby osób trzecią dawką;

Wiele wskazuje na to, że wyda zgodę w tej sprawie jeszcze przed rekomendacją Europejskiej Agencji Leków (EMA);

- Chyba nie będziemy czekali na EMĘ - przekazał w Polsat News Adam Niedzielski.

Dodał, że obecnie zaszczepionych trzecią dawką jest blisko 9 tys. osób.

Szczepionka Pfizera dla 5-latków? Wkrótce do zatwierdzenia

Szczepionka firmy Pfizer i BioNTech może być stosowana u dzieci w wieku 5-11 lat;

O wynikach badań firmy poinformowały w poniedziałek;

Koncerny wkrótce złożą wniosek o jej zatwierdzenie dla tej grupy wiekowej przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA);

U dzieci będzie stosowana zmniejszona dawka preparatu, około jednej trzeciej ilości podawanej obecnie osobom dorosłym;

Testy kliniczne wykazały, że dzieci nabywają po tej dawce taką samą odporność na koronawirusa jak nastolatki i ludzie dorośli.

Niemcy: zastrzelił kasjera za nakaz założenia maseczki

20-letni kasjer na stacji benzynowej w Idar-Oberstein (Nadrenia-Palatynat) zginął w sobotę od strzału w głowę;

Zabił go klient, któremu kasjer zwrócił uwagę na brak maseczki i odmówił sprzedaży piwa;

Podejrzanego o zabójstwo zatrzymano.

Niedzielski: tysiąc zakażeń "w najbliższych dniach czy tygodniach"

- Obserwujemy konsekwentny trend zwiększania liczby zakażeń i podwojenie liczby hospitalizacji - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski;

- Do 2 proc. wzrosła liczba dodatnich testów. W kolejnych tygodniach prognozujemy nadal dynamiczne wzrosty zakażeń - mówił;

- W najbliższych dniach czy najbliższych tygodniach trzeba się spodziewać, że przekroczymy w ciągu jednego z dni liczbę tysiąca - zapowiedział;

Skutkiem wzrostu dynamiki zakażeń jest wg ministra to, że średnia tygodniowa liczba zakażeń przekroczyła 600.

"Dziennik Gazeta Prawna": 140 tys. nadmiarowych zgonów w pandemii

Na skutek pandemii dla co najmniej 2 mln pacjentów zabrakło miejsca w systemie opieki zdrowotnej;

Polska po półtora roku pandemii znajduje się na drugim miejscu w Europie pod względem liczby nadmiarowych zgonów;

Jest ich prawie 140 tys;

To powyżej wieloletniej średniej.

Wielka Brytania: trzecia dawka dla pacjentów 50+

W Wielkiej Brytanii zaczęło się podawanie szczepionki przeciw COVID-19 dzieciom w wieku 12-15 lat

Szczepionki na razie otrzymują dzieci w tym przedziale wiekowym w Anglii i w Szkocji;

Walijska służba zdrowia zacznie szczepienia w tym tygodniu, a północnoirlandzka - od początku października;

Trzecią dawkę podaje się również osobom powyżej 50. roku życia.

Kambodża: badacze na tropie pochodzenia koronawirusa

W Kambodży badacze nietoperzy wyruszyli z misją zbierania danych na temat pochodzenia koronawirusa w środowisku naturalnym;

Grupa ośmiu naukowców powróciła do miejsca zbierania próbek, gdzie 11 lat temu natrafiono na podobny do SARS-CoV-2 wirus;

W 2010 roku z nietoperzy z rodziny podkowcowatych pobrano dwie próbki, które później trzymano zamrożone

- Mamy nadzieję, że rezultaty tych badań pomogą światu lepiej zrozumieć Covid-19 - powiedziała koordynatorka badań.

