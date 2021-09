O 711 nowych przypadkach koronawirusa poinformowało we wtorek ministerstwo zdrowia. Zmarło 15 kolejnych osób. Dokładnie tydzień temu informowano o 537 nowych zakażeniach i ośmiu ofiarach. Dzisiejszy wynik to wzrost o 32 proc. w porównaniu do ubiegłego tygodnia.