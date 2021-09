Mateusz Morawiecki o propozycji Donalda Tuska: jesteśmy w stanie podjąć rzeczową dyskusję

Premier Mateusz Morawiecki przebywa z wizytą w Dąbrowie Tarnowskiej. Podczas konferencji prasowej odniósł się do słów Donalda Tuska, które padły na sobotniej konwencji krajowej Platformy Obywatelskiej.

- Jest to element manipulacji i kłamliwej propagandy. PiS uważa, że miejsce Polski jest w UE - powiedział Morawiecki. - Warto też podkreślić, że jesteśmy suwerennym państwem, nie działamy pod dyktando Brukseli ani żadnej innej stolicy. Nasza suwerenność nie może być oddana tylko dlatego, że ktoś niewłaściwie interpretuje traktaty - dodał.

Mateusz Morawiecki stwierdził, że partia PiS jest gotowa na rozmowę na ten temat. Podobne stanowisko przedstawił wcześniej Radosław Fogiel, zastępca rzecznika PiS

- Pomijając propagandowy aspekt tego zagajenia, jesteśmy w stanie podjąć rzeczową dyskusję na ten temat - powiedział Mateusz Morawiecki.

Propozycja Donalda Tuska

- Propozycja jest bardzo prosta - powiedział Tusk podczas Konwencji Krajowej Platformy Obywatelskiej, zwracając się do szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Wyjaśnił, że można zmienić jeden zapis w konstytucji. Przypomniał, że artykuł 90 zakłada, że umowę międzynarodową - na podstawie której Polska może przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach - ratyfikuje się większością 2/3 w parlamencie.

Stąd lider PO zaproponował, by wpisać do konstytucji, że wypowiedzenie takiej umowy też wymaga większości 2/3. - To jest bardzo proste przedsięwzięcie - podkreślał Tusk. Jego zdaniem apel w tej sprawie powinien popłynąć z każdego polskiego miasteczka, które skorzystało na polskiej obecności w Unii.

Wizyta Morawieckiego w Dąbrowie Tarnowskiej

Premier Mateusz Morawiecki wziął w sobotę udział w oddaniu do użytku nowego budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wraz z magazynem przeciwpowodziowym w Dąbrowie Tarnowskiej. Inwestycja kosztowała 19 mln zł, z czego ponad 17 mln pochodziło z budżetu państwa, a prawie 2 mln zł z środków samorządu województwa, powiatu i gminy.

- W zeszłym roku mieliśmy do czynienia z ponad 580 tys. interwencji, to oznacza, że częściej niż co minutę, licząc również minuty nocne, strażacy, druhny, druhowie w różnych częściach Polski wyjeżdżali na interwencje. Trzeba mieć ogromny hart ducha, odwagę, determinację, by w ten sposób służyć ludziom, społeczności lokalnej. Jesteśmy wam za to winni naszą ogromną wdzięczność - powiedział szef rządu podczas uroczystości. Dodał jednocześnie, że "prócz hartu ducha potrzebny jest sprzęt, pomieszczenia".

Podkreślił, że 17 z 19 mln zł na inwestycję w Dąbrowie Tarnowskiej przeznaczyła strona rządowa. - Warto zaznaczyć, by wszyscy Polacy wiedzieli, że tak jak często strażacy gaszą pożar w różnych miejscach (...), tak musieliśmy przez pierwsze dwa, trzy lata - w roku 2016, 2017, 2018 - skupić się na takim gaszeniu pożarów budżetu państwa. To tam właśnie, jak przez sito, przeciekały te pieniądze, które - jak pan Tusk mówił - były gdzieś zakopane. Prześmiewczo trochę, tak to komentował - powiedział Morawiecki.

