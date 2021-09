Nowy sondaż. Dwukrotna przewaga PiS na KO

Według wrześniowego sondażu CBOS, na PiS wraz z Solidarną Polską zagłosowałoby 34 proc. ankietowanych zamierzających wziąć udział w wyborach - tyle samo co w poprzednim sondażu, z sierpnia.

Na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 16 proc. - o 2 punkty proc. mniej niż w ubiegłym miesiącu. Trzecie miejsce zajmuje Polska 2050 Szymona Hołowni z poparciem 12 proc. (o 1 punkt proc. więcej).

Konfederacja uzyskała w sondażu 5 proc. poparcie - bez zmian w stosunku do sierpnia.

Lewica poniżej progu

Poniżej progu wyborczego uplasowały się w sondażu: Lewica z poparciem 4 proc. (spadek o 1 punkt proc. w stosunku do sierpnia), PSL-Koalicja Polskiej - 1 proc. poparcia (spadek o 2 punkty proc.), Kukiz’15 - 1 proc. (bez zmian) oraz Porozumienia Jarosława Gowina - 1 proc. ( wzrost o 1 punkt).

CBOS zauważa, że najbardziej znacząca zmiana w tym miesiącu dokonała się w przypadku osób niezdecydowanych, na kogo głosować - w stosunku do sierpnia ich odsetek wzrósł o 4 punkty proc. - z 18 proc. do 22 proc., "co oznacza, że już blisko co czwarty Polak nie ma sprecyzowanych preferencji partyjnych". "Warto zaznaczyć, że to najwyższy wynik od maja 2014 roku, a zatem od ponad 7 lat" - podkreśla ośrodek.

Według sondażu gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się we wrześniu, chciałoby w nich wziąć udział 77 proc. badanych , czyli o 2 punkty proc. więcej niż miesiąc temu. Nie wzięłoby w wyborach udziału 12 proc. ankietowanych (1 punkt proc. mniej). Niezdecydowanych co do udziału w wyborach było 11 proc. (1 punkt proc. mniej).

ac/PAP