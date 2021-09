Bronisław Komorowski pytany o ocenę powrotu Donalda Tuska, jego aktywność i to, że "sondaże KO są na poziomie niewiele ponad 20 proc.", odparł, że "to było marzenie, bo PO miała już 13 proc. To ogromny sukces".

ZOBACZ: Donald Tusk odradza kary finansowe dla Polski. "Jestem bliski przekonania unijnych urzędników"

- Z punktu widzenia Platformy to jest samo dobro. Problem polega na tym, że niestety te przesunięcia poparcia odbywają się między środowiskami opozycyjnymi - głównie PO a partią Szymona Hołowni, trochę Lewicy" - wyjaśnił były prezydent.

Tusk nie odbierze PiS-owi wyborców?

Dodał, że opozycja nie zwiększyła swojego poparcia kosztem PiS.

- Donald Tusk, przy wszystkich jego wartościach i umiejętnościach, nie ma możliwości odebrania wyborców PiS-owi (…) jest odbierany jako czysty liberał, a to nie najlepszy wabik dla sfrustrowanych lub umiarkowanych wyborców PiS - tłumaczył Komorowski.

- Dla nich trzeba się zdobyć na pokazanie opozycyjnej, umiarkowanie prawicowej, konserwatywnej partii. Mam nadzieję, że ona powstanie gdzieś na skrzyżowaniu partii Szymona Hołowni, Jarosława Gowina, a przede wszystkim Władysława Kosiniaka-Kamysza - wyjaśnił dalej polityk.

zma/PAP