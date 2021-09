Jarosław Gowin w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19:20

Po rozłamie w Porozumieniu i wyjściu tej partii z koalicji rządzącej regularnie powraca pytanie o stabilność parlamentarnego poparcia dla rządu Zjednoczonej Prawicy. Będzie to jednym z tematów rozmowy z prezesem Porozumienia Jarosławem Gowinem w "Gościu Wydarzeń" w środę 15 września. Transmisja w Polsacie, na Polsat News i polsatnews.pl od godz. 19:20.

Jarosław Gowin był w rządzie Zjednoczonej Prawicy ministrem rozwoju, pracy i technologii. Jego urzędowanie na tym stanowisku zakończyło się 11 sierpnia. We wrześniu były wicepremier odniósł się do głośnych słów Ryszarda Terleckiego, który zapowiedział szukanie "rozwiązań drastycznych", jeśli "pójdzie tak, jak się zanosi" w stosunkach Polski z UE.

Gowin ocenił, że mamy do czynienia z PiS-exitem. - Wygląda na to, że w kierownictwie partii rządzącej zapadła decyzja, by obrać świadomy kurs na izolacjonizm - powiedział. Zwrócił uwagę, że ze względu na położenie Polska nie może pozwolić sobie na fatalne stosunki z Berlinem, Brukselą czy Waszyngtonem.

Drugim gościem Bogdana Rymanowskiego w "Gościu Wydarzeń" będzie dawny współpracownik Gowina w Porozumieniu, obecnie prezes Partii Republikańskiej Adam Bielan.

pdb/PAP