- Widziałem człowieka, który wrócił z impetem, ewidentnie pełnego wigoru - powiedział o powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki Andrzej Olechowski. Współzałożyciel Platformy Obywatelskiej był w poniedziałek gościem Agnieszki Gozdyry w programie "Debata Dnia"

Podczas sobotniego posiedzenia PO Borys Budka podczas posiedzenia PO poinformował, że Donald Tusk wraca do polskiej polityki jako lider tej partii. Jak opowiadał w poniedziałek w "Debacie Dnia" Andrzej Olechowski, "serce rosło", gdy słuchał sobotniego przemówienia Tuska.



- Widziałem człowieka, który wrócił z impetem, ewidentnie pełnego wigoru - stwierdził Olechowski. - Z bardzo dosadną retoryką i wyraźną misją, by wstrząsnąć polską polityką i przekonaniem, że mu się uda - dodał.

"Niemoralność PiS"

Według Olechowskiego Tusk w sobotnim przemówieniu bardzo dosadnie wypowiedział krytykę tego, co dzieje się w PiS. - Jego niemoralności, złodziejstwa, jak to określił Tusk - stwierdził Olechowski.

Dodał też, że polityka PiS, "świadomie bądź nieświadomie współgra ze strategią rosyjską rozbijania Zachodu".

ZOBACZ: Powrót Donalda Tuska. Wicerzecznik PiS: ja się z tego cieszę

Gość "Debaty Dnia" został zapytany o to, czy poprzedni przewodniczący PO musieli wezwać Donalda Tuska, bo sami nie byli w stanie poradzić sobie z Jarosławem Kaczyńskim. - Nie bez kozery mówimy, że Polska od jakiegoś czasu jest zakładnikiem tych dwóch polityków (Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego, przyp. red.), to sprowadza polską politykę trochę do takiego komiksu - z jednej strony biali, z drugiej strony czarni - skomentował Olechowski.

WIDEO: Andrzej Olechowski w programie "Debata Dnia"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- Przed wojną polska polityka toczyła się wokół sporu Piłsudskiego z Dmowskim. Później mówiło się, że była rządzona przez trumny Piłsudskiego i Dmowskiego. A od wielu lat jest w cieniu sporu Tuska z Kaczyńskim - dodał.

Jak stwierdził, większości wyborców podoba się sytuacja, gdy mają dwie jasno określone sylwetki polityków. - Każdy lubi mieć jasny wybór - powiedział Olechowski.

ZOBACZ: "Dzięki temu będziemy silniejsi". Rafał Trzaskowski o powrocie Donalda Tuska do PO

- Gdzie sypia goryl? Tam, gdzie ma ochotę. To w pewien sposób pasuje do powrotu Tuska - skomentował jeszcze wydarzenia polityczne z ostatnich dni.

Andrzej Olechowski dodał także, że będzie śledził przyszłe sondaże, zarówno te dotyczące poparcia dla Platformy, jak i Lewicy czy ruchu Szymona Hołowni. - W ostatecznym rozrachunku, jeśli PiS ma być pokonany, a bardzo bym sobie tego życzył, wówczas może to zrobić cała koalicja, ponieważ jest mało prawdopodobne, żeby Platforma Obywatelska sięgnęła 50 proc. w wyborach - skomentował.

WIDEO - Dom nowożeńców eksplodował, gdy ci bawili się podczas wesela Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an/Polsat News, Polsatnews.pl