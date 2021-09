- Będziemy walczyć z okupantem brukselskim - powiedział poseł Marek Suski podczas uroczystości 76. rocznicy uwolnienia żołnierzy AK z więzienia UB. Według posła PiS "Bruksela przysyła do Polski namiestników, którzy mają Polskę doprowadzić do porządku i rzucić nas na kolana". Konrad Frysztak, były wiceprezydent Radomia, ocenił to przemówienie jako "obrzydliwe".

W udostępnionym przez Konrada Frysztaka z Platformy Obywatelskiej fragmencie przemówienia posła Prawa i Sprawiedliwości Marka Suskiego podczas uroczystości 76. rocznicy uwolnienia żołnierzy AK z więzienia UB w Radomiu można usłyszeć, że nazwał on rządzących miastem "dziećmi milicjantów". Argumentując, że "prezydent Radomia nie zezwolił na to zgromadzenie".

Poseł PiS (w nagraniu, które zostało zamieszczone na Twitterze w wersji skróconej) powiedział również, że "Polska nielegalna walczyła podczas II wojny światowej z niejednym okupantem". - Walczyła z okupantem sowieckim, i będziemy walczyć z okupantem brukselskim - dodał Suski w Radomiu.

Według posła, "Bruksela przysyła do Polski namiestników, którzy mają Polskę doprowadzić do porządku i rzucić nas na kolana". Suski uważa, że jest to spowodowane tym "żebyśmy byli landem niemieckim, a nie państwem dumnych Polaków".

"Obrzydliwe przemówienie"

Poseł Platformy Obywatelskiej i członek Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji Konrad Frysztak ocenił to przemówienie jako "obrzydliwe".

"Poseł Suski uważa Unię Europejską za OKUPANTA" - stwierdził we wpisie. Prezydent Radomia Radosław Witkowski nie odniósł się do tego wpisu i słów posła Marka Suskiego, ale podał tweeta dalej.

Polsatnews.pl wysłał do posła Suskiego pytania (polityk nie chciał rozmawiać telefonicznie, prosił o przesłanie pytań - red.) dotyczące jego wypowiedzi w Radomiu oraz tego, czy jest za wyjściem Polski z Unii Europejskiej, ale do czasu publikacji tekstu nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

"Polska będzie członkiem UE"

Partyjny kolega Marka Suskiego - Ryszard Terlecki - uważa, że "Polska była, jest i będzie członkiem UE". "Dziś trwa walka o to czy UE będzie wierna zasadom, które legły u jej podstaw czy pogrąży się w sporach podsycanych przez totalną opozycję" - napisał na Twitterze.

Uwolnienie więźniów z radomskiego więzienia UB miało miejsce 9 września 1945 roku. Wtedy to około 150 żołnierzy pod dowództwem Stefana Bembińskiego "Harnasia" wjechało czterema wojskowymi samochodami do centrum Radomia, wysadzili więzienną bramę i odebrali strażnikom klucze. Część więźniów sama wyważała drzwi. Akcja trwała pół godziny. Zginęło trzech żołnierzy Armii Krajowej. Uwolnionych zostało ok. 300 więźniów.

