Ministerstwo zdrowia potwierdziło, że w piątek odbędą się rozmowy ministra zdrowia ze Komitetem Protestacyjno-Strajkowym środowisk medycznych, który zapowiada na sobotę protest w Warszawie domagając się m.in. zwiększania nakładów na zdrowie. W czwartek w Karpaczu z przedstawicielami komitetu rozmawiali minister i wiceminister zdrowia.

Andrusiewicz: dziś w nocy oszacujemy koszty postulatów

- Postulaty medyków są na tyle ogólnikowe, że nie jesteśmy w stanie nawet oszacować kosztów, gdybyśmy chcieli je zrealizować. Wystarczy powiedzieć, że postulat o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Co to znaczy? Chcielibyśmy, żeby tego typu postulaty były skonkretyzowane, to znaczy, w która stronę komitet protestacyjny widzi, że ta ustawa powinna zmierzać. Lub tez postulat "stop biurokracji". Co to oznacza? - pytał po południu rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Resort spodziewa się, że do wieczora komitet protestacyjny przedstawi skonkretyzowane oczekiwania wobec ministerstwa i rządu.

- Dlatego chcemy, żeby 10 priorytetowych postulatów, które komitet protestacyjny chce przedłożyć zostało na tyle skonkretyzowanych, żebyśmy mogli jeszcze dzisiaj w nocy nad tymi postulatami usiąść i oszacować koszty - powiedział Andrusiewicz.

- Nie naszą rolą jest przedstawianie komitetowi protestacyjnemu rozwiązań, które komitet by widział jako te, które będą służyły realizacji postulatów - dodał.

ZOBACZ: "Daję gwarancję na miesiąc, dwa nauki stacjonarnej". Adam Niedzielski w "Gościu Wydarzeń"

- W ochronie zdrowia tak, jak w każdym segmencie działania państwa dość istotne są koszty realizacji poszczególnych przedsięwzięć. My jako Ministerstwo Zdrowia i cały rząd w ostatnim czasie przedkładaliśmy kolejne propozycje, w tym 7 proc. PKB na zdrowie, w tym ustawę o minimalnych wynagrodzeniach, o jakości, przeszacowanie kosztów taryfikacji karetki pogotowia, wzrost wyceny wskaźników w szpitalach. To wszystko kosztuje, ale to wszystko jest oszacowane albo przez Ministerstwo Zdrowia albo Narodowy Fundusz Zdrowia. Poruszamy się w określonym budżecie i ten budżet trzeba zaplanować choćby na przyszły rok w związku z kolejnymi postulatami - dodał Andrusiewicz.

- Dlatego dzisiaj do godziny 22 chcielibyśmy aby komitet protestacyjny przedłożył nam drogą elektroniczną wszystkie te postulaty, które będą już miały formę konkretną, tak abyśmy do jutra mogli przeszacować koszty i jutro mogli kontynuować spotkanie. Dość istotne jest to że zarówno przed spotkaniem jak i po nim, minister zdrowia Adam Niedzielski odbył rozmowę z premierem i poinformował o przebiegu spotkania. Premier zapoznał się z jego przebiegiem i postulatami, które zostały przedłożone i jest na bieżąco z nimi zaznajomiony - powiedział rzecznik resortu zdrowia.

- Jutro chcemy siąść do stołu i porozmawiać o tym, jak widzimy możliwości realizacji postulatów już przy konkretnych kosztach - dodał rzecznik.

WIDEO - Wojciech Andrusiewicz: resort czeka na postulaty medyków do 22:00, by je oszacować

Medycy chcą spotkania z premierem

W czwartek podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu doszło do spotkania ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i Komitetu Protestacyjno-Strajkowego medyków - poinformował przewodniczący Porozumienia Rezydentów Wojciech Szaraniec. Rozmowy toczyły się bez udziału mediów.

O spotkaniu z szefem resortu informowała wcześniej także Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, który współtworzy komitet.

ZOBACZ: Niedzielski: kolejne podwyżki - dla szpitalnictwa i specjalistów. Farmaceuci rezygnują z protestu

- Naszym oczekiwaniem jest spotkanie z premierem i możliwość wyargumentowania problemów, bo mamy wrażenie złej komunikacji - powiedziała Krystyna Ptok.

W poprzednich dniach szef resortu zdrowia zapowiedział zmiany w systemie finansowania ochrony zdrowia i zwiększenie nakładów na ratownictwo medyczne, szpitalnictwo oraz konsultacje specjalistyczne. Adam Niedzielski stwierdził także, że zmiany wynikają z rozmów ze środowiskiem medycznym.

Krystyna Ptok stwierdziła jednak w rozmowie z dziennikarzami przed spotkaniem z Niedzielskim, że "nie chodzi tylko o dosypywanie pieniędzy do systemu", ale m.in. o "reformę ochrony zdrowia". Dodała także, że organizacje, które minister wymienił nie są reprezentatywne dla całej ochrony zdrowia.

- To nie są reprezentatywne organizacje lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych czy techników medycznych. My stanowimy reprezentatywną organizację, a dialog z nami odbywa się na warunkach ministra zdrowia i prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia - zaznaczyła Ptok. - Nie godzimy się na jednostronny dialog - podsumowała.

O godz. 15.00 spotkanie Komitetu protestacyjno-strajkowego @protestmedykow z Panem Ministrem Adamem Niedzielskim @a_niedzielski. Po spotkaniu zapraszam na konferencję prasową w Hotelu Gołębiewskim w Karpaczu.

✌️@PAPinformacje @PolsatNewsPL @tvn24 — Wojciech Szaraniec (@Szaraniec_MD) September 9, 2021

Bez premiera nie będą rozmawiać

Po spotkaniu z ministrem zdrowia podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu Komitet Protestacyjno-Strajkowy poinformował, że kolejne spotkanie zostało zaplanowane na piątek.



Wiceprezes naczelnej rady lekarskiej poinformował, że w rozmowie z medykami wzięli udział minister zdrowia Adam Niedzielski i wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.



- Niestety na dzień dzisiejszy po spotkaniu nie otrzymaliśmy żadnych konkretnych propozycji rozwiązań postulatów, które złożyli pracownicy ochrony zdrowia zrzeszeni w Komitecie-Protestacyjno Strajkowym - powiedział Artur Drobniak, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

ZOBACZ: Niedzielski: więcej pieniędzy dla ratowników medycznych. Nowa wycena dobokaretki

- Domagaliśmy się spotkania z ministrem zdrowia koniecznie z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Taką deklaracje ze strony ministra zdrowia otrzymaliśmy. Warunkujemy również swoją obecność na tym spotkaniu obecnością premiera - powiedziała Krystyna Ptok. Środowiska medyczne podkreślają, że bez premiera do rozmów nie dojdzie.

2/2 Domagaliśmy się zaorganizowania jutro w Warszawie spotkania wszystkich przedstawicieli Komitetu z Premierem Morawieckim i Ministrem Niedzielskim. Nasza obecność w tym spotkaniu uwarunkowana jest obecnością Premiera. Protest 11.09.2021 jest aktualny. — Komitet Protestacyjno-Strajkowy Ochrony Zdrowia (@protestmedykow) September 9, 2021

Wojciech Szaraniec napisał na Twitterze, że środowisko domagało się "zorganizowania jutro (w piątek - red.) w Warszawie spotkania wszystkich przedstawicieli Komitetu z Premierem Morawieckim i Ministrem Niedzielskim".

Szaraniec dodał, że zapowiedziany na sobotę 11 września protest medyków z całego kraju w Warszawie "jest aktualny".

Ministerstwo: w piątek kontynuacja rozmów

Resort zdrowia potwierdził na Twitterze, że w piątek rozmowy ze środowiskiem medycznym będą kontynuowane.

"Zgodnie z rozmową czekamy na przedłożenie postulatów. Jutro kontynuacja rozmów" - poinformowało ministerstwo.

W imieniu ministra zdrowia @a_niedzielski dziękujemy przedstawicielom @protestmedykow za przyjęcie zaproszenia na dzisiejsze spotkanie. Zgodnie z rozmową czekamy na przedłożenie postulatów. Jutro kontynuacja rozmów. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) September 9, 2021

Minister zdrowia poinformował w ostatnim czasie o zasileniu systemu ochrony zdrowia. Dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone na zwiększenie wyceny pracy załóg karetek pogotowia ratunkowego. Dodatkowe pieniądze otrzyma szpitalnictwo, szef resortu zapowiedział także zwiększenie nakładów na prace lekarzy specjalistów w opiece ambulatoryjnej.

WIDEO - Adam Niedzielski informuje o dodatkowych pieniądzach na ratownictwo medyczne

W sobotę manifestacja w Warszawie

Na 11 września planowany jest w Warszawie protest pracowników ochrony zdrowia, w którym wziąć udział mają przedstawiciele zawodów medycznych z całego kraju.

Na początku sierpnia przedstawiciele samorządów zawodów medycznych i związków zawodowych zrzeszonych w branży ochrony zdrowia poinformowali o powołaniu Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. Uzasadniali, że chcą wspólnie zaangażować się w działania mające na celu m.in. poprawę warunków pracy i wynagrodzeń.

ZOBACZ: Szaraniec odmówił spotkania z Niedzielskim. "Nie godzę się na dialog bez wszystkich"

Komitet postuluje m.in. znacznie szybszy i większy niż planowany wzrost nakładów na system opieki zdrowotnej (do wysokości 8 proc. PKB), zwiększenie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia (do poziomów średnich w OECD i UE względem średniej krajowej) i zwiększenie liczby pracowników pracujących w systemie. Medycy zapowiedzieli m.in. utworzenie "białego miasteczka".

hlk/grz/Polsatnews.pl