O 96 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce poinformowało we Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarły 4 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 6 osób. To oznacza, że liczba zakażeń od początku epidemii zwiększyła się do 2 880 403, a zgonów - do 75 095.

Nowe przypadki koronawirusa pochodzą z województw: mazowieckiego (15), łódzkiego (10), wielkopolskiego (10), dolnośląskiego (9), podlaskiego (9), warmińsko-mazurskiego (7), śląskiego (6), lubelskiego (5), pomorskiego (5), małopolskiego (4), podkarpackiego (4), zachodniopomorskiego (4), lubuskiego (2), świętokrzyskiego (2), kujawsko-pomorskiego (1), opolskiego (1).

podkarpackiego (4), zachodniopomorskiego (4), lubuskiego (2), świętokrzyskiego (2), kujawsko-pomorskiego (1), opolskiego (1). 2 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) July 6, 2021

2 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

To oznacza, że liczba wszystkich wykrytych przypadków SARS-CoV-2 w Polsce wzrosła do 2 880 403. Zmarło 75 095 chorych na COVID-19.

ZOBACZ: Palenie e-papierosów zwiększa podatność na koronawirusa

W szpitalach przebywa 546 chorych z COVID-19, a 78 z nich jest podłączonych do respiratorów. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 7095 łóżek i 706 respiratorów.

Ma kwarantannie przebywa 104 225 osób. Wyzdrowiało dotąd 2 652 265 zakażonych.

Nadzór zamiast kwarantanny

Osoby zaszczepione będą objęte nadzorem sanitarnym, a nie kwarantanną po kontakcie z wariantem delta - przekazał w Polsat News Wojciech Andrusiewicz, rzecznik resortu zdrowia. ZOBACZ: Nie będzie kwarantanny dla zaszczepionych. Ministerstwo wycofuje się z pomysłu W poniedziałek informował, że każdy w tym osoby, które przyjęły szczepionkę będą musiały odbyć 14-dniową kwarantannę. Teraz decyzja została odwołana Resort zdecydował się objąć osoby zaszczepione dozorem sanitarnym, a nie jak planowano kwarantanną. Spowodowane ma to być obawą, że przymusowa kwarantanna zniechęci do szczepień.

Obiecująca terapia przeciwko COVID-19

Zakażone wirusem SARS-CoV-2 zwierzęta, które leczono deuterowanym inhibitorem proteazy, miały znacznie większą przeżywalność i mniejsze miano wirusa w płucach - ogłosili naukowcy z Kansas State University na łamach prestiżowego czasopisma "Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America" (PNAS).

ZOBACZ: Obiecująca terapia przeciwko COVID-19. "Hamuje replikację wirusa"

Ich zdaniem jest to bardzo obiecujące odkrycie; sugeruje, że terapia inhibitorami proteaz, które doskonale hamują replikację wirusa, może być skutecznym sposobem walki z COVID-19.

WIDEO - Odpowiedź księży na apel ministra. Szczepienia przed kościołami Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl//polsatnews.pl