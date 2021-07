Czy Polska jest przygotowana na walkę z wariantem Delta? Badania dowodzą, że najsilniej uderza on w osoby niezaszczepione. We wtorek rano rzecznik resortu zdrowia przekazał, że osoby zaszczepione będą objęte nadzorem sanitarnym, a nie kwarantanną po kontakcie z wariantem Delta. Na godzinę 14:00 zaplanowano konferencję premiera i ministra zdrowia. Transmisja w Polsat News i polsatnews.pl

Poniedziałkową decyzję we wtorek odwołał rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Resort zdecydował się objąć osoby zaszczepione dozorem sanitarnym, a nie jak planowano kwarantanną. Spowodowane ma to być obawą, że przymusowa kwarantanna zniechęci do szczepień.

- Poprosiliśmy sanepid o przeanalizowanie danych dotyczących zakażeń różnymi wariantami, czyli delta, beta i gamma. Tych przypadków mamy 166 i na te 166 tylko 3 to osoby w pełni zaszczepione, więc szczepionki nas chronią. Kwarantanny wprowadzane przez inspektorów wynikały z tego, że nie wiedzieliśmy jak ten wariant się przenosi - wyjaśniał w Polsat News rzecznik MZ.

"Szczepionki chronią w 100 proc."

Dodał, że "teraz wiemy, że osoby zaszczepione są chronione na 100 proc. przed ciężkim przebiegiem, przed hospitalizacją i zgonem". - Te 3 przypadki świadczą, że możliwość zakażenia jest niewielka, stąd tylko nadzór ze strony sanepidu - przekazał Wojciech Andrusiewicz.

Szczepionki przeciwko COVID-19 chronią przed skutkami zakażenia wariantem Delta. Najsilniej uderza on w grupy niezaszczepione, przekonują o tym dane z Anglii – twierdzi dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej.

Czy szczepionki nas uchronią?

Według "New England Journal of Medicine" szczepionki dobrze chronią przed COVID-19. Wskazują na to dane personelu medycznego zaszczepionego preparatem w technologii mRNA (Pfizera lub Moderny). Badaniami objęto 3975 osób, które obserwowano od połowy grudnia 2020 r. do 10 kwietnia. U 204 medyków wykryto SARS-CoV-2, pięciu z nich było w pełni, a jedenastu jedynie częściowo zaszczepionych.

"Skuteczność szczepionki sięgała 91 proc. przy pełnym i 81 proc. przy częściowym szczepieniu. Średnie obciążenie wirusowym RNA było o 40 proc. niższe u zaszczepionych, niż u nieszczepionych" – stwierdza na Twitterze dr n. med. Paweł Grzesiowski, ekspert naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19.

Ze świata dochodzą doniesienia o kolejnych mutacjach, które mogą być bardziej odporne na szczepienia. Wariant, nazwany w czerwcu przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) "Lambda", został wykryty u zagranicznego podróżnika, który w kwietniu przebywał na kwarantannie w hotelu w Nowej Południowej Walii - podaje krajowa baza danych genomicznych AusTrakka.

Nowe badanie, które nie otrzymało jeszcze recenzji naukowej, sygnalizuje, że wariant ten może być bardziej zakaźny i trudniejszy do zwalczenia za pomocą szczepionki, ale to dopiero początek – pisze australijski portal News.

11 mutacji

Obecnie na liście WHO znajduje się 11 oficjalnych wariantów SARS-CoV-2. Wszystkie warianty SARS-CoV-2 różnią się od siebie mutacjami w białkach kolców - składnikach wirusa, które umożliwiają mu inwazję na ludzkie komórki. Istnieją cztery warianty budzące niepokój: Alfa, Beta, Gamma i Delta oraz siedem wariantów zainteresowania: Epsilon, Dzeta, Eta, Theta, Jota, Kappa i Lambda.

- Mamy 55 proc. zaszczepionych przynajmniej pierwszą dawką, jeśli dojdziemy do 70-80 proc. możemy być spokojni o przyszłość po wakacjach - przekazał, pytany o możliwość wystąpienia czwartej fali na jesieni - skomentował Wojciech Andrusiewicz.

