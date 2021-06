Każdy wyjeżdżający z Holandii może od 1 lipca poddać się bezpłatnemu badaniu na obecność koronawirusa. Minister zdrowia Hugo de Jonge namawia również do poddania się testowi po powrocie do kraju. Będzie on także bezpłatny. Ministerstwo zdrowia informuje, że testowanie będzie możliwe do 31 sierpnia.

Jednocześnie minister De Jonge poinformował, że został naprawiony błąd w aplikacji CoronaCheck. Na początku tygodnia tysiące osób, które otrzymały tylko jedną dawkę szczepionki przeciwko Covid-19, dostały przez pomyłkę certyfikat potwierdzający pełne zaszczepienie. Powiadomienia przyszły właśnie za pośrednictwem oficjalnej aplikacji.

Nie jest jasne, co dokładnie spowodowało błąd systemu. W piątek firma zajmująca się oferowaniem bezpłatnych, szybkich testów na obecność koronawirusa, została zaatakowana przez hakerów. Atak spowodował wielogodzinne opóźnienia w wyświetlaniu wyników testów w aplikacji CoronaCheck.

aml/PAP