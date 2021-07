Próby, w których pracownicy otrzymywali taką samą wypłatę za krótszy tydzień pracy, miały miejsce w latach 2015-2019. Zdaniem badaczy analizujących wyniki eksperymentu, wydajność w większości miejsc pracy pozostała taka sama lub poprawiła się.

Eksperymentem objęto ostatecznie ponad 2500 pracowników, co stanowi około 1 proc. ludności czynnej zawodowo Islandii.

- Wielu z nich przeniosło się z pełnoetatowego, 40-godzinnego tygodnia, do systemu pracy w wymiarze 35-36-godzin - twierdzą naukowcy z brytyjskiego think tanku Autonomy i Association for Sustainable Democracy (Alda) w Islandii.

Badania skłoniły związki zawodowe do renegocjacji wzorców pracy i obecnie 86 proc. islandzkiej siły roboczej albo przeszło do krótszego czasu pracy za taką samą płacę, albo uzyska do tego prawo - poinformowano.

Znaczna poprawa samopoczucia

Pracownicy zgłaszali zdecydowaną poprawę stanu swojego zdrowia i równowagi psychicznej. Wskazali, że czują się mniej zestresowani i narażeni na wypalenie. Podkreślili, że balans między ich życiem zawodowym a prywatnym znacznie się poprawił.

- To badanie pokazało, że największy na świecie eksperyment krótszego tygodnia pracy w sektorze publicznym, okazał się ogromnym sukcesem pod każdym względem - stwierdził Will Stronge, dyrektor ds. badań w Autonomy. Następnie dodał, że z badań wynika, że "sektor publiczny dojrzał do bycia pionierem krótszych tygodni pracy – i można z tego wyciągnąć wnioski dla innych rządów”.

Gudmundur D. Haraldsson, badacz z Alda, stwierdził natomiast, że "islandzka podróż w krótszy tydzień pracy mówi nam, że nie tylko można mniej pracować w dzisiejszych czasach, ale że możliwe są również postępujące zmiany w tym zakresie".

Testy także w innych krajach

Szereg innych badań jest obecnie prowadzonych na całym świecie, w tym w Hiszpanii i przez Unilever w Nowej Zelandii.

Hiszpania sprawdza działanie czterodniowego tygodnia pracy dla firm - ma to częściowy związek z wyzwaniami stawianymi przez pandemię koronawirusa.

Natomiast Unilever w Nowej Zelandii daje również pracownikom szansę na skrócenie czasu pracy o 20 proc. bez wpływu na wynagrodzenia w okresie próbnym.

W maju, raport zlecony przez Platform London, w ramach kampanii "4 Day Week", sugerował, że krótsze godziny pracy mogą zmniejszyć ślad węglowy w Wielkiej Brytanii.

