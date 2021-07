- Rada Krajowa PO została zakończona. Podczas obrad dokonaliśmy zmian w składzie zarządu. Zgodnie z rezygnacjami dwóch przewodniczących PO - byłej premier Ewy Kopacz i europosła Bartosza Arłukowicza, w ich miejsce zostali na miejsce wiceprzewodniczących PO wybrani były premier Donald Tusk i Dotychczasowy przewodniczący Borys Budka - przekazał Jan Grabiec, rzecznik partii.

Jak dodał, w związku z tym, że Borys Budka złożył rezygnację z przywództwa z PO, zadania przewodniczącego Platformy wykonuje od tego momentu Donald Tusk.

Co o zmianach w PO mówi Biedroń?

- Jesteśmy za pokojem i spokojem. Tam, niestety, jest kłótnia i wojna domowa. Do gry wchodzi kolejny gracz, który jest ważnym graczem, na opozycji dzisiaj na pewno wyczekiwanym przez część środowisk – powiedział w sobotę w Szczecinie europoseł i jeden z liderów Lewicy Robert Biedroń, komentując zmiany w zarządzie Platformy Obywatelskiej.

Dodał, że Lewica kibicuje "tym, którzy dzisiaj chcą się wzmacniać" i którzy "chcą usiąść do jednego stołu i rozmawiać o współpracy, także wewnątrzpartyjnej".

- Tylko dobrze wiemy, że nadejście tego "zbawiciela na białym koniu" wróży wojnę domową między Polkami i Polakami, czyli odgrzanie tej wojny polsko-polskiej, ale także wewnątrz, w Platformie Obywatelskiej, między Borysem Budką, Rafałem Trzaskowskim a Donaldem Tuskiem – ocenił Biedroń.

"Najgorzej, gdyby PO zajęła się samą sobą"

Poproszony o ocenę powrotu Donalda Tuska do polityki krajowej zaznaczył, że "jest to dla wszystkich ważny dzień". - Platforma Obywatelska przegrywała wybory sześć razy, a w sumie osiem razy z rzędu. Opozycja pod przewodnictwem PO na pewno wpadła w poważne kryzysy – powiedział Biedroń.

Wskazał, że wierzy, iż powrót Donalda Tuska "doprowadzi do tego, że w końcu opozycja będzie traktowała się partnersko, będzie ze sobą współpracowała na partnerskich zasadach", a wojna domowa, która, jego zdaniem, grozi Platformie "nie będzie miała miejsca".

Jak wyjaśnił, "najgorzej byłoby – a wiele niestety na to wskazuje – gdyby Platforma Obywatelska jeszcze bardziej zajęła się sobą", skoro "już dziś uwikłana jest w wiele konfliktów".

- Jeżeli coś ma być nadzieją dla opozycyjnych wyborców, to współpraca, dialog i partnerskie zasady na opozycji – wskazał, dodając, że życzy PO "wszystkiego dobrego, bo dzisiaj wróg jest jeden – dzisiaj największym wrogiem jest Prawo i Sprawiedliwość i zajmowanie się samymi sobą".

Zaznaczył, że zmiana władzy w PO odbywa się w mało demokratyczny sposób, nie jest to inicjatywa oddolna, nie ma też wielkiego wyboru.

"Ani się cieszę, ani nie"

Wskazał jednak, że Lewica jest chętna do współpracy. "Zawsze wspieramy się na opozycji, kiedy to jest możliwe" – podkreślił.

Pytany o to, czy cieszy się z powrotu Donalda Tuska odpowiedział: - Ani się cieszę, ani nie. To kompletnie nie moja bajka. To jest wojna domowa wewnątrz Platformy Obywatelskiej, 276. odcinek tej telenoweli brazylijskiej, z którego, mam nadzieję, wyjdzie coś dobrego dla ludzi – powiedział Biedroń.

"W Platformie Obywatelskiej powrót taty Donalda Tuska i jeszcze ostrzejsza retoryka +antyPiS+. Czas pokaże, czy to dobra linia, bo silna PO to silniejsza opozycja. Lewica idzie niezmiennie swoją drogą i kibicuje, a tymczasem podziękowania za współpracę dla Borysa Budki" - napisał w sobotę na Twitterze Gawkowski.

